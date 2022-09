GEspart: Gelsenkirchener Winterlicht leuchtet auf Sparflamme

Das Gelsenkirchener Winterlicht in der Fußgängerzone wird täglich kürzer und auch nur bis zum 6. Januar leuchten, um Energie zu sparen.

Gelsenkirchen. Licht aus in Gelsenkirchen? Nicht wirklich. Aber an der Weihnachtsbeleuchtung wird gespart, um den Energieverbrauch zu senken. Das ist der Plan.

„1000 Lichter in der City“ – das Fest und auch die Festbeleuchtung über der Bahnhofstraße, den Nebenachsen und dem Weihnachtsmarkt soll es auch wieder 2022 in Gelsenkirchen geben, aber sozusagen „herabgedimmt“. City Initiative und Gelsenkirchener Stadtmarketing SMG wollen den Stromverbrauch reduzieren und angesichts explodierender Energiepreise ein Spar-Zeichen setzen.

Die Lichterbögen, die über die Fußgängerzone gespannt werden, laufen bereits mit LED-Beleuchtung. Auch die Lichtervorhänge über den Marktbuden am Heinrich-König-Platz strahlen energieeffizient. Das Sparpotenzial via Lichttechnik scheint im Stadtsüden weitgehend ausgereizt. Deshalb wird die „Laufzeit“ gekürzt, darauf haben sich SMG und City Initiative auch in Abstimmung mit Händlern geeinigt.

Das Winterlicht, sonst von November bis in den Februar in Betrieb, wird nach dem 6. Januar erlöschen. Und die Festbeleuchtung, früher von 11 bis 23 Uhr eingeschaltet, soll nur noch von 16 bis 22 Uhr leuchten. Das gilt für das Weihnachtsdorf, die Lichterbäume, die Bögen und auch ein nicht von allen geschätztes Wahrzeichen, den blau-weißen Kugelbaum am Neumarkt.

Die Fassaden von rund 20 Gebäuden in der Innenstadt wurden in den letzten Jahren stets festlich angestrahlt. 2022 bleiben die Lichter aus. Foto: City Initiative

Verzichtet wird heuer auch auf die Fassaden-Illumination von rund 20 Gebäuden. Ob das alte Bahnhofsfenster „Die fünf Säulen der Gelsenkirchener Wirtschaft“ – die SMG hatte 2021 die defekte Beleuchtung erneuern lassen – auch dunkel bleibt oder per Zeitschaltuhr gesteuert werden kann, wird noch geprüft.

SMG-Geschäftsführer Markus Schwardtmann hofft, den Energieverbrauch insgesamt um bis zu 50 Prozent drosseln zu können. Unterm Strich geht es angesichts der zu erwartenden Preise ohnehin nur um Schadensbegrenzung. 2021, schätzt Schwardtmann, „hatten wir allein für den Winterlicht-Bereich Stromkosten in Höhe von 5000 Euro.“

„1000 Lichter in der City“ werden 2022 am 6. November angeknipst, wie üblich an einem verkaufsoffenen Sonntag.

