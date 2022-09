GEpflanzt: Obstbäume für Gelsenkirchener Gärten zu gewinnen

Je 50 Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Kirschbäume werden in Gelsenkirchen verschenkt. Das „1000-Bäume-Programm“ für den Klimaschutz soll nachhaltig Früchte tragen.

Dieses politische Projekt soll Wurzeln schlagen, Blüten treiben und Früchte tragen: SPD und CDU haben im Rahmen ihres Koalitionsvertrags das „1000-Bäume-Programm“ beschlossen, umgesetzt wird es von Gelsendienste – und auch Gelsenkirchenern mit Garten. Sie können jetzt einen von 200 Obstbäumen gewinnen und sich mit der Pflanzung eines Baums für den Klimaschutz engagieren.

Groko legte für Gelsenkirchen das „1000-Bäume-Programm“auf

Im Rahmen der Aktion „GEpflanzt“ werden jeweils 50 Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Kirschbäume verschenkt. Wer einen der Bäume auf dem eigenen Grundstück pflanzen möchte, kann sich bis zum 12. Oktober auf der Website www.gelsenkirchen.de/gepflanzt bewerben.

Durch das vom Rat der Stadt beschlossene Programm werden mit jährlich 100.000 Euro zusätzliche Baumpflanzungen in Gelsenkirchen unterstützt. Ziel ist der Erhalt der Artenvielfalt und die Verbesserung des Klimaschutzes. Dazu zählt die Obstbaum-Verlosung.

Birgit Lucht ist überzeugt: Klimaschutz fängt im Kleinen an

„Im Umweltausschuss begleite ich das 1000-Bäume-Programm seit Anfang an, weil ich überzeugt bin, dass Klimaschutz im Kleinen anfängt und jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag leisten kann“, sagt die Stadtverordnete Birgit Lucht. An dieser Programmstufe, wirbt die Sprecherin der CDU-Fraktion im Umweltausschuss, sei jetzt vor allem privates Engagement notwendig. Deshalb: „Baum abholen, einpflanzen, wässern, pflegen und bestenfalls später eine reichhaltige Ernte einfahren.“

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Axel Barton betont: „Bei den verschiedenen Maßnahmen die wir auch im Rahmen der Haushaltsberatungen entwickelt haben, war uns wichtig, dass wir auch Möglichkeiten für die Gelsenkirchener und Gelsenkirchenerinnen schaffen, selbst aktiv mitzuwirken und einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas unserer Stadt zu leisten.“

Ermittelt werden die Gewinner nach dem Zufallsprinzip

Mitmachen können Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Gelsenkirchen haben. Die Ermittlung der Gewinnerinnen und Gewinner sowie die Vergabe der verschiedenen Baumsorten erfolgt nach dem Zufallsprinzip.

Ausgegeben werden die Bäume am Samstag, 22. Oktober, auf dem städtischen Parkplatz Schloss Berge sowie am Samstag, 29. Oktober, auf dem Betriebshof der Gelsendienste an der Wickingstraße 25a. Die Abholung ist jeweils zwischen 10 und 14 Uhr möglich.

