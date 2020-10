Gelsenkirchener SPD setzt auf Mix aus Jung und Alt

Die Gelsenkirchener SPD setzt auf junge Leute – zumindest in der zweiten Reihe. Bei der Wahl ihres Vorsitzenden entschied sich die Ratsfraktion der Sozialdemokraten zwar für das 66-jährige Rats-Urgestein Axel Barton als neuen Vorsitzenden. Die Riege der drei Stellvertreter ist aber deutlich jünger: Taner Ünalgan ist 27, Lukas Günther 28, Daniel Siebel 32 Jahre alt. Komplettiert wird der geschäftsführende Vorstand durch Silke Ossowski als neue Fraktionsgeschäftsführerin.

Der Wechsel an der Spitze war nötig geworden, weil der langjährige Fraktionsvorsitzende Klaus Haertel bei der Kommunalwahl Mitte September nicht mehr angetreten war, er scheidet mit Ablauf der Sitzungsperiode am 31. Oktober aus seinem Amt. Axel Barton würdigte auf der Sitzung der SPD-Ratsfraktion am Donnerstag noch einmal die Verdienste seines Vorgängers: „Für die gute und intensive Arbeit der letzten Jahre sind wir Dr. Klaus Haertel zum großen Dank verpflichtet.“

Der neue Fraktionschef kommt aus dem Gelsenkirchener Norden

Barton, bisheriger Stellvertreter von Haertel, setzte sich in der Abstimmung über den Vorsitz mit 19 zu 13 Stimmen gegen seinen Parteifreund Lukas Günther durch. Der pensionierte Diplom-Verwaltungswirt gehört dem Rat bereits seit der Kommunalwahl im Jahr 1994 an, seit 2006 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Bartons Wahlbezirk ist Buer-West, bei der Kommunalwahl hatte er mit 37,2 Prozent der Stimmen das Direktmandat gewonnen.

Auch sein Stellvertreter Lukas Günther kommt aus dem Stadtnorden, er hatte den Bezirk Buer-Süd mit 32,9 Prozent gewonnen. Günther gehört dem Rat seit 2017 an, damals war er für Günter Pruin nachgerückt, der sein Mandat abgegeben hatte.

Die beiden anderen Stellvertreter kommen aus dem Süden. Taner Ünalgan gewann den Wahlbezirk Schalke-Süd/Altstadt-Nord. Auch er rückte in der abgelaufenen Wahlperiode in den Rat nach, genau wie Daniel Siebel, der den Bezirk Feldmark vertritt. Beide gehören dem Stadtparlament seit 2016 an.

„In den nächsten Jahren liegt eine Menge Arbeit vor uns“, sagte Axel Barton nach seiner Wahl. Als stärkste Fraktion in einer neuen Mehrheitskonstellation wolle die SPD Gelsenkirchen mit einer starken sozialdemokratischen Handschrift gestalten, und zwar „mutig und mit dem Ziel, die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt zu verbessern.“

Fraktion tauscht ihre Spitze komplett aus

Barton verstehe sich dabei als Teil eines Teams, er werde die Arbeit in der Fraktion entsprechend gestalten, sagte er. „Dabei freue ich mich insbesondere darüber, eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Vorstandsmitgliedern an meiner Seite zu wissen.“

Damit ist keiner der „alten“ Stellvertreter aus der vergangenen Wahlperiode noch im Amt. Axel Barton rückte vom Vize zum Chef auf, Silke Ossowski wechselte auf den Posten der Fraktionsgeschäftsführerin. Manfred Leichtweis wurde nicht wiedergewählt.