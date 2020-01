Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Ein Gelsenkirchener (54) hat sich verletzt, als er mit dem Auto gegen einen geparkten Lkw geprallt ist. Er hatte zuvor auf sein Handy geschaut.

Gelsenkirchener nutzt Handy am Steuer und prallt gegen Lkw

Von seinem Handy abgelenkt war ein 54-jähriger Autofahrer am Sonntag, 19 Januar, in Bulmke-Hüllen. Der Gelsenkirchener wollte gegen 6 Uhr mit seinem VW Bora vom Tankstellengelände an der Brüsseler Straße in Richtung Kreisverkehr an der Wanner Straße fahren, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Mann steuerte über den Grünstreifen auf den Gehweg. Dort prallte er frontal mit einem auf dem Seitenstreifen geparkten Lkw zusammen. Nach eigenen Angaben hatte er beim Anfahren und Abbiegen sein Handy benutzt.

Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Das Auto, in dem auch ein 19-jähriger Gelsenkirchener saß, war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Polizei warnt vor Handys am Steuer

Die Polizei warnt in diesen Zusammenhang eindringlich davor, das Handy im Straßenverkehr zu benutzen: „Ein kurzer Blick aufs Handy ist lebensgefährlich. Lassen Sie deshalb die Hände vom Mobiltelefon und den Blick auf die Straße gerichtet – egal, ob Sie als Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer unterwegs sind. Denn Sie riskieren nicht nur Ihre Gesundheit, sondern auch das Leben anderer.“

