Ilhan Bükrücü ist Ratskandidat der CDU Buer-West in Gelsenkirchen. Er hat am Freitag, 21. August, den Verzicht auf ein Mandat bei der Kommunalwahl erklärt und seine Parteiämter niedergelegt. Er hatte in sozialen Netzwerken Beiträge geteilt, in denen der Völkermord an den Armeniern geleugnet wurde.