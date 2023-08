Gelsenkirchener Bänker setzen sich für Jugendtreff ein

Das Jugendzentrum im „Haus Eintracht“ an der Grillostraße in Gelsenkirchen stand im Blickpunkt des „Social Days“ der Deutschen Bank. Eine 800-Euro-Spende kam außerdem zusammen.

Gelsenkirchen. Das Team der Deutschen Bank Gelsenkirchen stiftet Arbeitszeit am „Social Day“. Unterstützt wird damit die Jugendarbeit der Amigonianer im Treff.

Beim „Social Days“, dem konzernweiten Programm der Deutschen Bank zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitarbeitenden, unterstützte die Gelsenkirchener Filiale den Verein zur Förderung der Jugendarbeit der Amigonianer e.V. Außerdem übergab das Team eine Spende von 800 Euro für eine Renovierungsaktion.

Thomas Damm und Christina Wolf von der Deutschen Bank in Gelsenkirchen: „Wir engagieren uns gern ehrenamtlich für die Einrichtung, da sie einen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche in der Stadt bietet, an dem sie ihren Interessen nachgehen und Freunde treffen können. Zwei der vom Verein betriebenen Jugendtreffs brauchen dringend einen neuen Anstrich. Deshalb packen wir gerne bei der Renovierungsaktion des ‚Haus Eintracht‘ in Schalke mit an.“

„Die Jugendtreffs der Amigonianer sind aus Gelsenkirchen nicht mehr wegzudenken, denn sie sind eine verlässliche Anlaufstelle für die Kids der Stadt. Hier können sie unbeschwerte Nachmittage verbringen und sich vom Alltag ablenken. Damit sich alle noch wohler hier fühlen, tauschen wir gerne für einen Tag Schreibtisch gegen Malerpinsel und freuen uns, für den guten Zweck aktiv zu werden“, ergänzt Thomas Damm. Die Spende der Deutschen Bank kommt der Finanzierung und Montage eines großen Fang-Netzes für Bälle im Außenbereich der Einrichtung zugute.

„Viva la Vida“ ist das Motto der Amigonianer, die sich als Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche der Kinder- und Jugendarbeit in Gelsenkirchen verpflichtet haben. Mit Einrichtungen in Feldmark und Schalke haben sie die Kinder- und Jugendarbeit dort aufgebaut und geprägt. Anfang 2013 hat sich die Kinder- und Jugendarbeit durch Gründung des „Amigonianer soziale Werke e.V.“ neu aufgestellt.

Hier können Kinder an Ferienprogrammen und -fahrten und an der Hausaufgabenhilfe teilnehmen. Die Einrichtungen bieten zudem Förderung lernschwacher Kinder, Hilfe beim Schulabschluss und Start in das Berufsleben sowie Gruppenstunden und Beratung für die Besucherinnen und Besucher und ihre Familien an und vermitteln sie gegebenenfalls an Expertinnen und Experten weiter.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen