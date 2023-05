Gelsenkirchen: Was bedeutet eigentlich Heimat für Schalker?

Was ist eigentlich Heimat für Schalker? Die künstlerische Leiterin der Heimatwerkstatt, Rocida Lupu will genau das von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wissen.

Gelsenkirchen. Wie sehen Schalker ihren Stadtteil? Sind es Vermüllung, soziale Probleme? Das Projekt Heimatwerkstatt Schalke sucht Antworten, vor allem positive

Schalke, das ist: Lebensmittelpunkt, Zuhause, Stadtteil, Heimat eben. Aber was bedeutet das eigentlich, Heimat? Haus Eintracht an der Grillostraße, die Tür ist weit geöffnet, es ist ein früher Dienstagabend. Anna Schimanski ist gekommen, die 88-Jährige hat viel zu berichten, wenn es um ihr Schalke geht. Später, da wird sie noch ins Erzählen kommen und die Menschen um sie herum werden ihr gespannt zuhören. Es ist der Auftakt zu einem Projekt, das in einigen Wochen sogar sichtbar sein soll: die Heimatwerkstatt Schalke.

Gelsenkirchen: Was bedeutet Heimat für Schalker?

„Identifikation mit Deiner Stadt“ – so lautet das Leitthema der Heimatwerkstatt Schalke. Katrin Jeuschnik vom Referat Stadtplanung erklärt den Hintergrund des Projekts: „Wir möchten die positiven Dinge herausarbeiten, was ist das Besondere in Schalke, was sind die prägenden Orte, was hat sich verändert?“ Sie wollen zeigen, dass es noch andere Themen gibt, die diesen Stadtteil ausmachen, andere Themen als Fußball und die sozialen Problemlagen. „Uns ist wichtig, mit den Menschen in den Austausch zu gehen, dass man wirklich ins Gespräch kommt“, erläutert Doris van Kemenade vom Stadtteilbüro Schalke. Ausdrücklich, und darauf legen sie Wert, sei das keine Bürgerversammlung.

Was macht den Gelsenkirchener Stadtteil Schalke aus? „Wohlfühlen“ ist ein Ergebnis der Auftaktveranstaltung des Projekts „Heimatwerkstatt Schalke“. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Die Heimatwerkstatt wird Schalke über mehrere Monate hinweg beschäftigen. Dabei ist das Projekt auf zwei Ebenen unterwegs, richtet sich zum an die Erwachsenen Schalker und auch ganz ausdrücklich an die Kinder des Stadtteils. Ganz gezielt seien Klein und Groß hier gleichgeschaltet, sagt Katrin Jeuschnik. Und hier kommen auch die Kooperationspartner ins Spiel: die über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Einrichtungen, die Zoom Erlebniswelt und das Musiktheater im Revier (MiR). Kinder, die das Mädchenzentrum besuchen und die Angebote der Amigonianer, die ja selbst im Haus Eintracht sitzen, sind eingeladen, hinter die Kulissen von Zoo und Theater zu schauen. Sie bekommen einen Einblick, den sie vielleicht sonst nie bekommen hätten.

Gelsenkirchens Stadtteil Schalke: Woran erinnern sich die, die hier leben?

Aufgearbeitet werden sollen die sicher eindrucksvollen Erlebnisse dann in nachfolgenden Workshops, künstlerisch begleitet von Rodica Lupu, die Theater studiert hat. Bei ihr laufen letztlich alle Fäden dieses Projekts zusammen, die von den Erwachsenen wie auch von den Kindern zur Heimat Schalke gesponnen wurden. „Es geht darum, die Schönheit von Schalke besser wahrzunehmen“, erläutert Rodica Lupu. Das soll auch mit Hilfe von alten Fotos gelingen, die die Teilnehmer mitbringen sollten.

„Wir machen uns hier gemeinsam mit diesem Projekt auf den Weg“, so Doris van Kemenade, immer mit dem Gedanken, dass die Menschen ins Gespräch kommen können. Und so ist es dann an diesem April-Abend auch: Sie sitzen in drei großen Gruppen, trotzdem alle miteinander und sollen erstmal ins „Brainstorming“, wie Rodica Lupu es nennt. Zu schnell kommen die gewohnten Probleme auf den Tisch, die Vermüllung, der Vandalismus, die Unzufriedenheit, die daraus erwachsen ist in vielen Jahren.

Das ist ein Teil von Schalke, um den es aber gar nicht gehen soll. Und nur kurze Zeit später, nachdem man sich einmal Luft machen konnte, so scheint es, wird es fast schon nostalgisch. Da wird sich an die Eisdiele Konstantin erinnert, hier an das Kartoffeln braten auf dem Schäferplatz. Und dann war da ja auch noch die Lakritzfabrik. „Es war hier richtig urbanes Leben“, kommt aus einer Ecke.

Gelsenkirchen-Schalke: „Das war alles Grillo bei uns“

Anna Schimanski schaut ebenfalls zurück, „das war alles Grillo bei uns“, sagt sie. Und erzählt auch davon, wie eine Nonne kam, um die Kranken zu pflegen. Anna Schimanski wird noch weiter ausführen, aus ihrer Perspektive die Schalke-Geschichte darlegen, während am Nebentisch von „ein bis zwei Zentimeter“ dicken Schichten rotem Staub auf Fensterbänken die Rede ist. Am Ende des Abends sind die Initiatoren zufrieden mit dem, was beim Auftakt schon alles entstehen konnte.

Und wie geht es nun weiter? Nach den Werkstätten für die Kinder und die Erwachsenen werden die Ergebnisse zusammengebracht – und am Ende folgt dann die künstlerische Übersetzung für die Gestaltung im öffentlichen Raum.

Förderung durch ein NRW-Programm Das Projekt wird durch das Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ gefördert. Im Mittelpunkt stehen Projekte und Maßnahmen, die Menschen miteinander in Diskussions- und Arbeitsprozesse bringen sollen, die Antwort geben auf die Frage, was die lokale Identität eines Viertels, Stadtteils, Dorfes etc. ausmacht. „Jede Region, jede Stadt, Gemeinde und auch jedes Stadtviertel hat prägende Besonderheiten, mit denen sich die Bewohnerinnen und Bewohner identifizieren“, heißt es auf der Seite des NRW-Heimatministeriums.

Einen konkreten Ort gibt es bereits: Entlang der Florastraße soll in Graffiti-Form auf einer bislang noch tristen Betonwand abgebildet werden, was sie gemeinsam von ihrem Schalke erdacht haben. „Wir möchten die Ergebnisse der Heimatwerkstatt für alle sichtbar machen“, erklärt Katrin Jeuschnik. Damit der Gedanke „Heimat Schalke“ auch eine dauerhafte Wirkung entfaltet.

