Man muss schon zweimal hinschauen. „Buer“ steht auf dem Ortseingangsschild an der Dorstener Straße, Ecke Pawiker Straße. Aber der Rest ist falsch, komplett falsch. „Stadt Melle“ steht nämlich darunter, und in der dritten Zeile „Landkreis Osnabrück“. Was ist denn hier passiert?

Auch, wenn es für eingefleischte Bueraner, die bekanntlich große Stücke auf ihren Stadtteil halten, schwer zu ertragen sein mag: Buer ist nicht so einzigartig, wie man meinen sollte. Jenseits der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gibt es im Osnabrücker Land die Stadt Melle, und die hat tatsächlich auch einen Ortsteil namens Buer.

Wie lange das Schild schon in Gelsenkirchen-Buer hängt, ist unklar

Jürgen Köpsell, neuer Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Nord, hatte das falsche Ortsschild entdeckt. „Meine Partnerin und ich haben beide Verwandtschaft im Landkreis Osnabrück, und wir hatten noch kurz zuvor darüber gesprochen, ob man der Verwandtschaft zu Weihnachten nach dem Ende des derzeitigen Lockdowns vielleicht mal wieder einen Besuch abstatten könnte“, berichtet Köpsell. Umso erstaunter waren die beiden, als sie das falsche Schild in Buer sahen.

Wie lange das schon an der Dorstener Straße steht, weiß wohl nur der, der es aufgehängt hat: Da es nicht an einer der Haupteinfallstraßen nach Buer hängt, wird es wahrscheinlich noch nicht vielen Menschen aufgefallen sein.

So spekuliert man bei der Zeitung in Melle

Das doppelte Buer: Auch am Ortseingang zu Melle-Buer wundern sich die Menschen über ein falsches Schild. Foto: Conny Rutsch

Doch jetzt wird die Geschichte erst richtig merkwürdig: Auch 150 Kilometer weiter nördlich hat man es mit einem falschen Schild zu tun. Wie das Meller Kreisblatt – die dortige Lokalzeitung – Anfang der Woche berichtete, wundern sich die dortigen Bueraner darüber, dass an ihrem Ortseingang auf einmal „Gelsenkirchen – Ortsteil Buer“ steht. Der Verdacht liegt nahe, dass jemand die beiden Schilder vertauscht hat – wer das ist, darüber rätselt man nun sowohl im niedersächsischen als auch im westfälischen Buer.

Beim Meller Kreisblatt hat man schon – nicht ganz ernst gemeinte – Vermutungen angestellt. Von einer geplanten „feindlichen Übernahme“ durch die Westfalen wurde geraunt, und sogar historische Parallelen gezogen: Der Staat Mazedonien habe sich ja auch in „Nord-Mazedonien“ umbenennen müssen, weil das benachbarte Griechenland darauf bestanden habe, um Verwechselung mit der zu Griechenland gehörenden Region „Mazedonien“ zu vermeiden. Ob man in Gelsenkirchen wolle, dass sich das Buer in Melle jetzt in „Nord-Buer“ umbenenne?

Die Schützenvereine aus Buer und Buer sind gut befreundet

Auch fiel der Verdacht auf die offenbar gerne zu Streichen aufgelegte Schützengesellschaft Melle-Buer. Immerhin: Ganz unbegründet ist der Verdacht nicht, gibt es doch schon seit vielen Jahren eine Freundschaft zwischen den Schützen aus dem Osnabrücker Land und dem Schützenverein Buer in Westfalen.

Das bestätigt auch Kurt Herrmann, Vorsitzender der hiesigen Schützen. „Bestimmt schon über 30 Jahre“ sei man befreundet. Die Schützen aus Melle hätten zur 1000-Jahr-Feier Buer im Jahr 2003 eine Abordnung geschickt, zuletzt habe man sich noch im vergangenen Jahr anlässlich des 250. Geburtstages des Schützenvereins aus Gelsenkirchen-Buer getroffen. „Zwei unserer Mitglieder haben sogar Frauen aus Melle-Buer geheiratet“, weist Herrmann auf die enge Verbundenheit der beiden Vereine hin.

Stadt appelliert: Bitte auf solche Scherze verzichten

Bueraner aus Niedersachsen Buer im Osnabrücker Land ist seit 1972 ein Stadtteil der niedersächsischen Stadt Melle, zuvor bildete es die eigenständige „Samtgemeinde Buer“. 1209 wurde der Name „Bure“ erstmals urkundlich erwähnt. Heute hat Buer etwa 4700 Einwohner. Genau wie im westfälischen Buer bezeichnen sich die Einwohner als „Bueraner“. Eine der Sehenswürdigkeiten ist die evangelische Martinikirche – anders die Sankt-Urbanus-Kirche hat sie ihre Turmspitze behalten und wird wegen ihrer schlanken Bauweise auch als „Bueraner Bleistift“ bezeichnet.

Es sei aber noch einmal betont: In keiner Weise gibt es einen Hinweis darauf, wer für den Schildertausch verantwortlich ist. Allzu lange wird das falsche Schild an der Dorstener Straße sowieso nicht hängenbleiben, erklärte Stadtsprecher Martin Schulmann. „Wir werden das so schnell wie möglich austauschen“, kündigte er an.

Und das nicht nur aus Prestigegründen. Immerhin hat ein Ortseingangsschild Rechtskraft: Es zeigt beispielsweise an, dass ab dort Tempo 50 gilt. Die Stadt wolle auf jeden Fall nicht darauf warten, bis das Schild aus Melle wieder zurückkommt. „Wer weiß – wahrscheinlich ist der Postweg teurer als die Herstellung eines neuen Schildes“, sagt Schulmann schmunzelnd.

Er appellierte aber noch einmal, auf solche Scherze lieber zu verzichten. „Wenn jemand plant, eine Städtepartnerschaft zwischen Gelsenkirchen-Buer und Melle-Buer zu initiieren, dann führt der Weg dorthin über den Stadtrat.“

