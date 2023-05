Gelsenkirchen: Street Food-Festival startet in der City

Gelsenkirchen. Am Wochenende gibt’s wieder das beliebte Street Food Festival in der Gelsenkirchener Innenstadt. So ist das Programm, diese Food Trucks kommen.

Vier Tage Festival-Stimmung in der Gelsenkirchener City: Am Donnerstag, 18. Mai, startet das Street Food & Musical Festival auf dem Heinrich-König-Platz mit einer ganzen Menge Programm, viel leckerem Essen und guter Musik.

Gelsenkirchen: Das erwartet die Gäste beim Street Food & Music Festival in der City

Wir liefern einen kleinen Vorgeschmack auf die kulinarische Vielfalt, die die rund 20 Food-Trucks anbieten werden: Die Jungs von „Alles Taco“ kommen mit ihrem Truck, um French Tacos mit vielen unterschiedlichen Toppings anzubieten – die Homemade Cheesesauce rundet sicher jeden Taco ab. Die Meat Freaks haben sich ebenfalls angekündigt – sie sind auf Philly Cheesesteak und holländische Pommes spezialisiert. Der Sandwich-Klassiker aus Philadelphia, das ist dünn geschnittenes Steakfleisch, mit Käse überbacken und in einem länglichen Weizenbrot serviert.

Argentinische Empanadas serviert das Team von El Malevo. Die Teigtaschen werden mit allerhand Leckerem gefüllt: mit Fleisch, Fisch, Schinken-Käse oder auch mal vegetarisch oder mit veganem Hack. Vegan, das gibt es auch beim FalaFeel-Foodtruck. Das Team kocht nach der Überzeugung „eat good, feel good“ und bereitet seine Falafel Wraps und bunte Bowls frisch auf dem HKP zu. Wer Appetit hat auf Eis der besonderen Art, dazu noch Waffeln, die aussehen wie kleine Seifenblasen, findet bestimmt bei diesem Food Truck das Richtige: Ice Rolls Mades formen Eiscreme zu Rollen, die mit Lecker-Süßem noch getoppt werden.

Churros, Burger, Vegetarisches und Veganes beim Street Food Festival in Gelsenkirchen

Die Churros Brothers kommen und verkaufen ihre klebrig-süßen Churros, um beim Süßen zu bleiben: My Bubble Waffle bietet Softeis mit bunten Toppings. Ebenfalls dabei: Ein Foodtruck mit Reibekuchen, deutsch-polnisch-portugiesische Küche, indonesische Spezialitäten und Burger von Street Break Food.

Los geht’s am Donnerstag schon um 12 Uhr. Ab 14 Uhr gibt’s mit Cesare Acoustic den Auftakt zum Wochenende, ab 18 Uhr steht die „Wohnzimmerband“ auf der Bühne und bietet abwechslungsreichen Rock und Pop. Das Motto der Band: „Das wird ein Abend, den ihr nicht vergessen werdet.“

Am Freitag, 19. Mai, öffnen Food Trucks und Festival um 13 Uhr – ab 18 Uhr bringt Latino Total den Rhythmus ihrer südamerikanischen Heimat auf die Bühne: von Samba über Merengue bis Salsa will die Band zum Tanzen und Träumen einladen.

Am Samstag, 20. Mai, können die Besucherinnen und Besucher Street Food ab 12 Uhr auf dem HKP genießen. Das Bühnenprogramm startet um 18 Uhr, dann spielt die Coverband FlyHigh Rock, Pop, Heavy Metal und eigene produzierte Songs in unterschiedlichen Sprachen.

Den letzten Tag (Sonntag, 21 Mai) des Festivals können die Gäste ab 12 Uhr genießen. Musikalisch gesehen wird es dann den Höhepunkt und gleichsam eine Premiere geben: Erstmals startet mit „Battle of the Bands“ ein Wettbewerb, bei dem jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne geboten werden soll. Egal ob Solo oder Band: Drei zuvor ausgewählte Musiker treten erstmals beim Street Food Festival gegeneinander an. Der von den Zuschauerinnen und Zuschauern gekürte Sieger tritt bei einem anderen Festival gegen weitere Nachwuchs-Musiker an – am Ende darf sich der Gewinner über ein Wochenende in einem professionellen Tonstudio freuen.

