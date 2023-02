Gelsenkirchen: Stiefkind Berufsbildung trotz Fachkräftenot

Die drei Gelsenkirchener Berufskollegleiter Gorden Skorzik, Uwe Krakau und Ralf Niebisch (v.l.n.r.) kämpfen gemeinsam um bessere Bedingungen. Im Bild versucht sich Emran, der erst vor kurzem aus Afghanistan kam, am Übungs-Auto in der Kolleg-eigenen Werkstatt. Er will Kfz-Mechatroniker werden.