Gelsenkirchen stellt ab 2023 die „Ferien vor Ort“ neu auf

Gelsenkirchen. Freie Träger in Gelsenkirchen übernehmen, die Stadt zieht sich als Programm-Veranstalter zurück – auch bei Ferienfahrten. Die Pläne für 2023.

2019 hat es in Gelsenkirchen die letzten städtischen Ferienangebote alter Prägung gegeben. Mit Ferienspielen vor Ort, mit städtischen Ferienfreizeiten in Zeltlagern oder Sommercamps. Dann durchkreuzten die Pandemiefolgen in zwei Coronajahren die Pläne. 2022 gab es ein reduziertes Angebot. Und 2023? Wird es kein Zurück geben. Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien hat diese Woche die Neuausrichtung der Ferienangebote abgesegnet.

Honorarverträge der Stadt Gelsenkirchen wurden überprüft

Rund 80 freiwillige Helferinnen und Helfern wurden 2019 noch auf Basis von Honorarverträgen und Betreuungspauschalen verpflichtet, um die Freizeiten durchzuführen. 2022 fehlte dieses Personal. Die Ferien vor Ort fanden nur eingeschränkt statt, die Ferienfreizeiten gar nicht.

Im Vergleich zu früher werde es 2023 „ein gewisses downgrading geben, auch aufgrund veränderter Rahmenbedingungen“, stellte Jugendamtsleiter Wolfgang Schreck fest. Ausschlaggebend war auch eine Prüfung der Deutschen Rentenversicherung, die besonders im pädagogischen und kulturellen Bereich die Vergabepraxis der Stadt bei Honorarverträgen moniert hatte. Die Konsequenz: Die Verwaltung stellte auf die Vergabe von Dienstleistungen um, Verbände werden die Lücke füllen, die Stadt als Veranstalter zieht sich weitgehend zurück.

Aktionsprogramm mit Spielfest zum Start und Jugendfestival zum Finale

Dennoch: Die Politik zeigte sich erstmal zufrieden, dass es künftig überhaupt wieder ein qualitativ und quantitativ vergleichbares Angebot geben kann. Die Verwaltung hat es in ein „Aktionsprogramm“ gepackt. Zum Auftakt soll es künftig ein gemeinsam mit den Jugendverbänden und freien Trägern in Gelsenkirchen geplantes Spielefest geben. Die Zielgruppe: Kinder bis zehn Jahre. Das Angebot wird nicht kostenfrei sein. An 5 Euro Eintritt pro Person ist gedacht. An Jugendliche ab 14 Jahren richtet sich das „Jugendfestival“, das künftig immer am Ende der Sommerferien stattfinden soll. Musik, Bands, Workshops und mehr werden ebenfalls in Kooperation mit den freien Trägern angeboten, auch hier für 5 Euro Eintritt.

Wahlfreiheit bei den Reiseanbietern – die Stadt zahlt nur Unterstützungsbeiträge

Eigene Ferienfreizeiten, wie zuletzt 2019 an Nord- und Ostsee sowie an der französischen Mittelmeerküste, wird die Stadt nicht mehr anbieten. Junge Menschen im Alter von 6 bis 26 Jahren beziehungsweise ihre Eltern haben künftig die Möglichkeit, einen Antrag auf Unterstützung zu einer Ferienfreizeit zu stellen.

„Eine Unterscheidung zwischen kommerziellen Anbietern und anerkannten Trägern der Jugendhilfe gibt es nicht. Die Familien sollen frei in ihrer Entscheidung sein“, verdeutlicht die Verwaltung. Der Unterstützungsbeitrag beträgt pauschal 10 Euro pro Tag und wird für ALG II-Empfänger und Menschen mit geringem Einkommen gelten. Die Stadt geht davon aus, dass die Finanzen reichen, um 285 Kindern einen 14-tägigen Urlaub zu ermöglichen.

Zuschüsse für die Freizeitangebote der freien Träger in Gelsenkirchen

Einen Fördertopf soll es auch für Kurzfreizeiten geben. Die verschiedenen Anbieter können Förderanträge für maximal einwöchige Angebote stellen, die mit maximal 5000 Euro bezuschusst werden können.

Unverändert gegenüber den Vorjahren bleibt der Haushaltseiansatz: Der Stadtetat sieht Gesamtkosten in Höhe von rund 232.000 Euro vor.

