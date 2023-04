Gelsenkirchen: Staatsschutz ermittelt nach Sprayer-Attacke

Gelsenkirchen-Feldmark. Sprüh-Attacken in Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Musikpavillon ist mit volksverhetzenden Schmierereien verunstaltet worden.

Erneut hat es in Gelsenkirchen eine Sprayer-Attacke mit volksverhetzenden Inhalten gegeben. Tatort war dieses Mal der Stadtgarten an der Zeppelinallee.

Sprayer-Attacke in Gelsenkirchen: Nazi-Parole und Eiserne Kreuze am Musikpavillon

Wie die Polizei berichtet, wurde eine Zeugin am Mittwoch, 5. April, gegen 19.20 Uhr auf die Schmierereien am Musikpavillon aufmerksam. Dabei handelte es sich um eine Nazi-Parole, die auf dem Boden aufgesprüht worden war sowie um zwei Eiserne Kreuze an der Wand des Pavillons. Polizeibeamte sicherten die Graffiti fotografisch und machten sie umgehend unkenntlich.

Erst vor drei Wochen hatten unbekannte Täter das Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus mit einer ähnlichen Sprayer-Attacke verunstaltet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung. Der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Hinweise an die Behörde unter den Rufnummern: 0209 365 8508 oder 0209 365 8240.

