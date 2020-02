Gelsenkirchen: Schülertheater rund um das Verschiedensein

Gelsenkirchen-Ückendorf. Bei der Schultheaterwoche im Musiktheater Gelsenkirchen rezensierten Schüler Aufführungen ihrer Kollegen. Hier: Gesamtschule Ückendorf

Der Literaturkurs der Gesamtschule Ückendorf führte ein Stück mit dem Titel „Ich, Du. Wir? Verschieden!“ bei den Schultheatertagen 2020 in Gelsenkirchen im Musiktheater auf. Der Titel soll zeigen, dass jeder anders ist. In der Collage wurden einzelne Aspekte des Themas in unterschiedlichen Szenen gezeigt.

Jeder ist einzigartig

Die Darsteller präsentierten uns eine Szene mit Plakaten mit verschiedenen Wörtern. Diese Szene war am kreativsten, da man erkannt hat, dass nicht jeder gleich ist. Auf den Plakaten standen persönliche Dinge der Schauspieler drauf, z.B. was sie besonders gut können oder was ihnen wichtig ist. Jeder hat seine eigenen Eigenschaften und jeder ist einzigartig.

Die Kostüme haben sich während des Stücks verändert. Anfangs waren alle schwarz angezogen, im Nachhinein zeigten sie ihre Persönlichkeit mit bunten Kleidungsstücken. Auf der Bühne gab es im Hintergrund Videos und persönliche Bilder. Dieses Stück war sehr emotional, da es den Alltag der Jugendlichen beschreibt und uns sagen will, dass jeder anders ist und jeder seinen eigenen Weg geht.