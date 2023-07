Gelsenkirchen: Feuer in U-Bahn – das hat Einsatz ausgelöst

Gelsenkirchen-Altstadt. Rauch dringt aus einer U-Bahn-Station. Polizei und Feuerwehr sind in der Gelsenkirchener Innenstadt. Was wir bislang wissen.

Polizei und Feuerwehr sind zur Gelsenkirchener Innenstadt ausgerückt. Es hat in einer U-Bahnstation ein Feuer gegeben, es hat stark gequalmt, der Rauch drang bis nach draußen.

Rolltreppe läuft heiß in Gelsenkirchener City – mutmaßlich haben sich Ölreste überhitzt

Alarmiert worden sind die Einsatzkräfte gegen 13.50 Uhr am Dienstag (18. Juli). In der U-Bahnstation am Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Innenstadt hatte sich Rauch entwickelt. Wie Feuerwehr-Chef Michael Axinger sagte, hatte der Rauch seinen Ursprung an einer Rolltreppe zu den unterirdischen Straßenbahngleisen. Mutmaßlich sei sie heißgelaufen, sprich ein Motor, das passiert des Öfteren, wenn sich Ölreste nahe des Motors befinden, erwärmen und anfangen, zu qualmen und zu brennen.

Axinger zufolge ist ein drohendes Feuer abgewendet worden, die Einsatzstelle ist an die Bogestra übergeben worden. Techniker werden sich nun um die Reparatur beziehungsweise Instandsetzung der Rolltreppe kümmern, damit sie wieder einwandfrei funktioniert. Die Retter waren mit zwei Löschfahrzeugen und einem Drehleiterwagen vor Ort.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Polizei hatte die U-Bahnstation Heinrich-König-Platz kurz nach dem Alarm für den Personenverkehr gesperrt, die Fahrerinnen und Fahrer der Straßenbahnen sind zudem angehalten, durchzufahren und nicht anzuhalten.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen