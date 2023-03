Gelsenkirchen: Räuber droht mit Messer und dankt fürs Geld

In Gelsenkirchen hat sich ein bewaffneter Mann am Freitag, 17. März, bei einer Angestellten höflich bedankt, als sie ihm das geforderte Bargeld übergab.

Gelsenkirchen. Räuber mit Manieren? In Gelsenkirchen hat ein Räuber ein Geschäft mit einem Messer überfallen. Bei der Übergabe der Beute bedankte er sich.

Straftat bleibt Straftat, allerdings ist diese ungewöhnlich: Denn in Gelsenkirchen hat sich ein bewaffneter Mann am Freitag, 17. März, bei einer Angestellten höflich bedankt, als sie ihm das geforderte Bargeld übergab.

Der Raub ereignete sich am Freitag gegen 8.52 Uhr in einem Geschäft an der Da-la-Chevallerie-Straße in Buer. Nachdem der unbekannte Mann den Laden betreten hatte, zückte er ein Messer und forderte Geld von einer 42 Jahre alten Angestellten.

Die Frau tat wie geheißen. Zu ihrer Verblüffung bedankte sich der Tatverdächtige höflich und trat dann die Flucht in unbekannte Richtung an.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und war zur Tatzeit schwarz gekleidet, trug eine blaue OP-Maske, eine schwarze Kappe und Latexhandschuhe.

Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen