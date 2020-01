Gelsenkirchen. Zwei Polizisten sind in Gelsenkirchen vor der Wache angegriffen worden. Der Beamte schoss auf den Mann, der seinen Verletzungen später erlag.

Gelsenkirchen: Polizist erschießt Angreifer vor Polizeiwache

Ein Polizist hat am Sonntagabend in Gelsenkirchen einen Mann erschossen. Nach ersten Informationen hatte der 37-Jährige zwei Beamte angegriffen. Einer der Beamten soll daraufhin seine Dienstwaffe gezogen und auf den Angreifer geschossen haben. Der Gelsenkirchener wurde durch den Schuss verletzt und erlag wenig später in einem Rettungswagen seinen Verletzungen.

Der 37-Jährige hatte laut Polizeiangaben gegen 19.40 Uhr vor der Polizeiwache an der Wildenbruchstraße mit einem Gegenstand auf ein Polizeifahrzeug geschlagen. Darauf hätten ihn zwei Beamten angesprochen, dass er das unterlassen solle. Auch auf mehrere Aufforderungen habe der Mann nicht reagiert.

Angriff auf Polizisten in Gelsenkirchen – Angreifer tot

Da die Beamten versetzt voneinander standen, habe einer der beiden – ein 23-jähriger Kommissaranwärter – hinter den Rücken des Mannes sehen können. Der Angreifer habe dort ein Messer versteckt gehalten und sei mit erhobenem Arm auf die Polizisten losgegangen. Der 23-Jährige zog daraufhin seine Dienstwaffe und gab mindestens einen Schuss ab.

Ein Rettungswagen steht vor der Polizei Wache in Gelsenkirchen. Hier ist es am Sonntagabend zu einem Angriff auf einen Polizist gekommen. Foto: JUSTIN BROSCH / ANC-News

Der Gelsenkirchener wurde tödlich verletzt. Die Hilfe der eintreffenden Rettungskräfte kam zu spät. Nach aktuellen Erkenntnissen blieben die beiden Polizisten unverletzt.

Laut Aussagen der Polizei ist der 37-Jährige polizeibekannt wegen Widerstands- und Gewaltdelikten. Die Staatsanwaltschaft Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wir berichten weiter.

