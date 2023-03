Gelsenkirchen: Mike Büskens trommelt für schwerkranken Mats

Erleichtert und stolz: Schalke-Fan Sven Schoob aus Moers ist heilfroh über die königsblaue Unterstützung von Mike Büskens. Baby Mats leidet an einer unheilbaren Krankheit, so dass die Familie ein behindertengerechtes Fahrzeug kaufen und das Haus umbauen muss.

Gelsenkirchen. Schalker Urgestein unterstützt Spendenaufruf, um unheilbar erkranktem Baby das Leben zu erleichtern. Eltern brauchen behindertengerechten Pkw.

Mike Büskens Herz schlägt für Schalke – und für seine Familie. Mögen seine zwei Töchter auch mittlerweile erwachsen sein: Das königsblaue Urgestein weiß sehr gut, wie Fieber, Schmerzen und Stürze des Nachwuchses den Eltern-Alltag zumindest für ein paar Tage auf den Kopf stellen können. Als sich jetzt S04-Fan Sven Schoob an ihn wandte, dessen kleiner Sohn an einer unheilbaren Stoffwechselkrankheit leidet, war es für ihn Ehrensache, sich zu engagieren. Ihr gemeinsames Anliegen ist, das Leben von Mats ein bisschen leichter zu machen.

Zehn Monate ist Mats aus Moers alt. Wie andere Kinder in seinem Alter kann er noch nicht laufen. Ob er es jemals lernen wird, ist allerdings zweifelhaft. „Er hat die erbliche Stoffwechselkrankheit Leukodystrophie, genauer das Pelizaeus-Merzbacher Syndron. Dabei ist die weiße Hirnsubstanz so geschädigt, dass die Nervenzellen ihre Signale nicht mehr richtig senden können. Mats wird also immer pflegebedürftig sein“, so Sven Schoob (29) im Gespräch mit der Redaktion.

Gelsenkirchener Aufstiegstrainer Büskens zeigt: Schalker halten zusammen

Halten zusammen, auch wenn der Alltag mit dem schwer erkrankten Mats (zehn Monate) viel Kraft kostet: Christina und Sven Schoob mit ihren Kindern Pia (7) und Sophie (2) aus Moers. Foto: Schoob

Dass der Junge wahrscheinlich niemals sprechen und in seiner Motorik eingeschränkt sein wird, berichtete Schoob auch Mike „Buyo“ Büskens. Der Moerser hatte ihn über soziale Netzwerke angeschrieben und darum gebeten, einen Spendenaufruf zu unterstützen. Denn Sven Schoob und seine Frau Christina (31) brauchen viel Geld, um einen behindertengerechten Wagen zu kaufen, der genügend Platz für einen Reha-Buggy und später für einen Rollstuhl bietet. „Außerdem müssen wir unser Haus umbauen. Wir brauchen eine Rampe und einen Lift.“

Allein das Fahrzeug schlage mit rund 40.000 Euro zu Buche, von den Umbaukosten ganz zu schweigen. „Als Maler und Lackierer bin ich handwerklich fit, ich kann vieles selbst erledigen. Aber das Material ist derzeit so teuer“, begründet der leidenschaftliche Schalke-Fan, warum er sich an Büskens gewandt hat. „Er hat eine große Reichweite, da war meine Hoffnung, dass wir darüber viele Menschen erreichen.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Dass Mats seit seinem ersten Lebenstag Schalke-Mitglied ist („damals wussten wir noch nichts von der Erkrankung“), ebenso wie die beiden Töchter Lia (7) und Sophia (2) des königsblauen Ehepaares: Auch diese Information unterschlug Sven Schoob nicht. Und so teilt Büskens, der sich auch unabhängig davon etwa in der Stiftung Schalker Markt mit dem Spendenlauf „Mike macht Meter“ für soziale Zwecke engagiert, den Spendenaufruf weiter per Instagram. Schalker halten schließlich zusammen!

Kontakt und Info zum Spendenkonto: https://www.gofundme.com/f/greres-fahrzeug

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen