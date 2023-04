Gelsenkirchen: Fast alle schreiben Abitur trotz Zuckerfest

Die beiden syrischen Schülerinnen Hakmh (links) und Raghad (beide 21) haben am Freitag, 21.04.2023 in der Gesamtschule Ückendorf in Gelsenkirchen gerade den Abitur-Prüfungsraum verlassen, wo sie ihre Biologiearbeit geschrieben haben - trotz Zuckerfest. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services