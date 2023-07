Gelsenkirchen: Doppelte Auszeichnung für Brustzentrum am EVK

Focus und Stern haben die Arbeit des Chefarztes des Brustkrebszentrum am EVK Gelsenkirchen gewürdigt. Worauf der Mediziner besonderen Wert legt.

Das Evangelische Klinikum Gelsenkirchen (EVK) freut sich über mehrere Auszeichnungen von Magazinen. Besonders gewürdigt in dem Rahmen wurde die Arbeit die Klinik für Senologie/ des Brustkrebszentrums unter Leitung von Chefarzt Dr. Abdallah Abdallah. Sowohl das Magazin „Stern“ als auch das im Namen von „Focus“ arbeitende Institut zeichneten den Mediziner als Top Mediziner 2023 aus.

Menschliche und sehr persönliche Behandlung besonders wichtig

„Ich freue mich über die Auszeichnung und sehe mich in meinem Anspruch an die tägliche Arbeit mit unseren Patientinnen bestätigt“, so Dr. Abdallah Abdallah. Der Senologe ist überzeugt, dass Brustkrebspatientinnen neben der onkologischen Therapie auch der besonderen persönlichen und menschlichen Behandlung bedürfen, damit die medizinische Behandlung erfolgreich verlaufen kann. Daher lautet das Motto seiner Klinik „Operiert und nicht allein gelassen“. Im Jahr 2003 gründete Dr. Abdallah gemeinsam mit erkrankten Frauen und Angehörigen den Förderverein Brustzentrum e.V. „Die Revierinitiative“, der an das Brustzentrum angeschlossen ist. Der Förderverein mit dem Beratungspunkt „Knotenpunkt“ bietet Betroffenen ein vielfältiges Angebot von Kursen über Gesprächskreise bis hin zu Informationsveranstaltungen.

Dr. Abdallah hat außerdem mehrere Malgruppen ins Leben gerufen, die in das Senologiekonzept integriert sind und betroffenen Frauen helfen können, ihre Krankheit besser zu verarbeiten. Das Brustzentrum Ruhrgebiet zählt mit der Größe und Behandlungsqualität zu den zehn führenden Zentren für die Behandlung von Brustkrebs. Im Jahr 2022 wurde das Brustzentrum von Focus-Gesundheit als Top Nationale Fachklinik 2023 ausgezeichnet. Das Team behandelt jährlich zwischen 500 und 600 Brustkrebspatientinnen. Darüber hinaus suchen kommen zahlreiche Patientinnen in die senologische Ambulanz. Das Brustzentrum setzt auf modernste onkoplastische Operationstechniken und Strahlentherapiekonzepte für die bestmöglichen Heilungschancen. Den Patientinnen stehen speziell ausgebildete Breast-Nurses sowie eine Psychoonkologin zur Seite.

Für die FAZ-Auszeichnung, für das gesamte Krankenhaus gilt, dienen laut EVK Qualitätsberichte und individuelle Patientenbewertungen. In die Bewertungen fließen unter anderem die medizinisch-pflegerische Versorgung, Services wie Barrierefreiheit sowie Qualitäts- und Hygienemanagement ein.

