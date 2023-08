Gelsenkirchen: Diese Event-Highlights stehen 2023 noch an

Gelsenkirchen. Grönemeyer, Maffay und Co. waren 2023 schon in Gelsenkirchen, aber es warten noch weitere Events und Konzerte. Diese Termine stehen noch an.

Das wird ein gutes 2023: Die Veranstaltungskalender der größten Spielstätten der Stadt waren und sind noch gut gefüllt, mit dabei sind zahlreiche Konzerte und Auftrittet. Diese Stars kommen nach Gelsenkirchen, in die Veltins-Arena, die Heilig-Kreuz-Kirche, die Kaue und dem Amphitheater im Nordsternpark. Wir geben einen Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Auch 2023 wird das Amphitheater im Nordsternpark wieder zum Ort für Konzerte. Erneut mit dabei ist die Shanty-Rock-Band Santiano. (Archivbild)

Santiano, Peter Maffay, Nena, Howard Carpendale: Diese Stars kommen ins Gelsenkirchener Amphitheater

Das Konzert-Jahr im Amphitheater neigt sich dem Ende zu. Den Abschluss bildet am Freitag, 25. August, kommen die Shanty-Rocker von Santiano. Bereits im Juni 2022 hatten sie dort ein fulminantes Konzert gegeben, 4400 Fans feierten mit der maritimen Rock-Band eine knapp zweistündige Show (die schönsten Bilder des Abends können Sie hier noch einmal sehen). In diesem Jahr soll es noch besser werden, denn die Band feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Die Konzertkarten kosten 74,90 Euro, los geht es um 20 Uhr.

Karten für Konzerte gibt es auf amphitheater-gelsenkirchen.de.

Diese Künstler waren 2023 schon im Amphitheater am Nordsternpark:

Sie machte den Anfang: Am 20. Mai, kam Nena mit ihrer „Wir gehören zusammen“-Open Air Tournee ins Amphitheater am Nordsternpark. Zu feiern gab es einiges, vor allem aber das: 2023 fliegen Nenas „99 Luftballons“ seit 40 Jahren um die Welt.

Lesen Sie auch: Nordsternpark: Alle Infos zum Ausflugsziel in Gelsenkirchen

Metal-Fans haben 2023 gleich zwei Gründe, um zu feiern: Das Magazin „Rock Hard“ begeht sein 40-jähriges Bestehen und das dazugehörige „Rock Hard Festival“, das immer zu Pfingsten in Gelsenkirchen stattfindet, wird runde 20 Jahre alt. Auch zur Jubiläumsausgabe, die vom 26. bis 28. Mai steigt, werden wieder Tausende Besucher aus weiten Teilen Europas im Amphitheater in Horst erwartet. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Das Festivalticket ohne Camping kostet 124,05 Euro, mit Camping werden 157,05 Euro fällig.

Am 2. Juni, kam einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands in die Emscherstadt. Peter Maffay spielte auf der Amphitheater-Bühne sein Open Air-Konzert. Im Juni kamen außerdem Nightwish (eines von zwei deutschlandweit exklusiven Open-Air-Shows am 12. Juni) und Silbermond am 30. Juni, um vor besonderer Kulisse aufzuspielen.

Ebenfalls exklusiv war das Konzert von Howard Carpendale. „Konzerte unter freiem Himmel sind für mich sehr besondere Shows. Bevor ich auf meine große Arena-Tour 2024 gehe, möchte ich gemeinsam mit dem Publikum einen unvergesslichen Sommer erleben“, versprach der bekannte Künstler im Vorfeld.

Herbert Grönemeyer, 90er-Party, Olé auf Schalke – Gelsenkirchens Veltins-Arena wird wieder zum Mega-Veranstaltungsort

Im Spätsommer 2023 gibt es eine Premiere: In der Veltins-Arena wird zum ersten Mal das K-Pop Bang-Festival statt, das neueste Festival für K-Pop in Europa. K-Pop ist die Abkürzung für Korean Popular Music oder kurz Korean Pop und ein Sammelbegriff für koreanischsprachige Popmusik, mit Elementen aus verschiedenen Musikrichtungen. Fans dürfen sich auf ein umfangreiches Programm mit den Megastars des K-Pop freuen. Die Veranstalter rechnen mit Fans, die aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland anreisen. Wann? Samstag, 9. September, ab 17.30 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr. Die Karten kosten ab 87 Euro.

Lesen Sie auch: Veltins Arena Gelsenkirchen: Parkplätze, Events und Anfahrt

Am Samstag, 14. Oktober, folgt dann der Abschluss der Olé-Party-Tour, das Olé auf Schalke – so wie auch im vergangenen Jahr. Die größte Open-Air-Party-Tour geht nun schon ins 17. Jahr, weit über 100.000 Besucher feierten zuletzt deutschlandweit auf den Olé Parties. Und auch in diesem Jahr wollen bekannte Schlager- und Partykünstler in die Veltins-Arena kommen: beispielsweise Culcha Squad, Mia Julia, Mickie Krause, Lorenz Büffel oder Julian Sommer. Start der Riesen-Party ist um 13 Uhr, der Einlass erfolgt ab 12 Uhr. Die Tickets kosten 24,90 Euro.

Nach dem Biathlon auf Schalke ist vor dem Biathlon auf Schalke. Denn auch dieser Termin ist schon jetzt fix: Am Donnerstag, 28. Dezember, heißt es „20 Jahre Biathlon auf Schalke“ – was 2002 als Idee begann, feiert 2023 das 20-jährige Bestehen. Karten für das Riesen-Event gibt es ab 19 Euro.

Eintrittskarten gibt es im Internet unter veltins-arena.de

Diese Konzerte gab es in diesem Jahr schon in der Veltins-Arena:

Am 25. März stieg in der Arena zum dritten Mal die große 90er-Party. Mit dabei waren ATC (Around the World), Reel 2 Reel (I Like To Move It), No Mercy (Where Do You Go), Double You (Please Don´t Go), C+C Music Factory (Gonna Make You Sweat – Everybody Dance Now), East 17 (It´s Alright), Oli. P (Flugzeuge im Bauch), Lutricia McNeal (Stranded), Mr. President (Coco Jamboo), Culture Beat (Mr Vain) und als Special Guest Aqua (Barbie Girl).

Herbert Grönemeyer war wieder in Gelsenkirchen zu Gast. In der Veltins-Arena machte er Station auf seiner Tour. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

In diesem Jahr kehrte auch Herbert Grönemeyer mit seiner Band, anlässlich der „Das ist los“-Tour, auf die Konzertbühnen zurück. Seine Shows waren wieder in Windeseile ausverkauft, so auch auf Schalke. Am 9. Juni spielte der in Bochum aufgewachsene Sänger in der Veltins-Arena und die Fans feierten ausgelassen.

Johann König, Hennes Bender, Olaf Schubert , Axel Prahl – Gelsenkirchens Heilig-Kreuz-Kirche und die Kaue sind vielfältige Kulturorte

Sie ist das Monument des Backsteinexpressionismus, die Heilig-Kreuz-Kirche, seit dem vergangenen Jahr offiziell als Kulturraum im Dienst. Mit dabei waren in diesem Jahr schon einige große Künstler und auch bis zum Ende des Jahres sind noch Veranstaltungen.

An gleich zwei Abenden im September kommt Herbert Knebels Affentheater in die Heilig-Kreuz-Kirche. Am Mittwoch, 13. September, und Donnerstag, 14. September heißt es dann „Fahr zur Hölle, Baby!“. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr, Karten sind ab 31,60 Euro zu haben.

Er ist einer der großen Politkabarettisten dieses Landes, nach über 40 Bühnenjahren präsentiert er seit dem Frühjahr 2021 sein Programm „Es hört nicht auf“: Am Freitag, 3. November, ist Wilfried Schmickler ab 20 Uhr in der Kaue zu sehen. Kartenpreise: 27,20 Euro.

Die gefragteste Phil Collins- und Genesis-Tributeband in Europa, „Still Collins“, kommt Ende 2023 nach Gelsenkirchen. Am Samstag, 16. Dezember, ab 20 Uhr, blicken die Künstler, die mittlerweile auf mehr als 27 Jahre Bandgeschichte zurückblicken können, auf die musikalische Palette der Phil Collins- und Genesis-Musikgeschichte. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, die Tickets kosten 27,20 Euro.

Eintrittskarten gibt es im Netz unter emschertainment.de.

Diese Künstler spielten 2023 in der Heilig-Kreuz-Kirche:

"Tatort"-Kommissar Axel Prahl schaute in diesem Jahr in der Heilig-Kreuz-Kirche mit „Mehr – das Konzert zum Album“ vorbei. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Service

Den Anfang 2023 machte Hennes Bender am 4. Februar mit seinem Programm „Wiedersehen macht Freude“, bevor Johann König am 11. März zu Gast war. Er zeigte sein neuestes Solo-Programm „Wer Pläne Macht wird ausgelacht!“ an der Bochumer Straße. Einen Tag später am 12. März, folgte eine weitere Show des Komikers. Am 18. März, präsentierte Ingo Appelt sein „noch neueres Programm Startschuss“ in der Heilig-Kreuz-Kirche.

Olaf Schubert & seine Freunde kamen Ende März, am 24. März, mit „Zeit für Rebellen“. Ende April dann steuerte Axel Prahl Gelsenkirchen an. Am 29. April sang der bekannte und beliebte Tatort-Kommissar das, was aus seiner eigenen Feder und dem eigenen Erleben entsprungen ist. Das Motto des Abends: „Mehr – das Konzert zum Album“.

In der Kaue fand 2023 ebenfalls Kultur statt: Ingo Oschmann stellte am 19. Februar sein neues Programm „Scherztherapie“ an der Wilhelminenstraße vorstellen. Am Samstag wurde es lokalpatriotisch und historisch, als die Emscher-Ranger die Bühne betraten. Dieses Mal mit ihrem neuen Stück „Emscher , Wo Gehse?“.

Am Donnerstag, 9. März, stand das „Rudelsingen“ im Veranstaltungskalender der Kaue. Schon seit 2011 feiert das Rudelsingen – ein in Münster geborenes Kultformat zum Mitsingen – seinen Siegeszug durch Deutschland. Regelmäßig treffen sich die unterschiedlichsten Menschen, um gemeinsam die schönsten Lieder von gestern bis heute zu singen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen