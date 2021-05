Gelsenkirchen: Demonstration gegen Israel in der Innenstadt

Gelsenkirchen. In der Gelsenkirchener Innenstadt haben am Mittwochabend 100 Menschen gegen Israel demonstriert. Der Protestzug wurde von der Polizei gestoppt.

Anlässlich des blutigen Nahost-Konflikts zwischen Israel und extremistischen Palästinensern haben sich in Gelsenkirchen am Mittwochabend etwa 100 Menschen zu einer Demonstration versammelt. Fahnenschwenkend und „Kindermörder Israel“ skandierend zog der Protestzug über die Bahnhofstraße.

Polizeikräfte stoppen Protestler an der Gildenstraße in Gelsenkirchen

Nach Angaben der Gelsenkirchener Polizei sind die Demonstranten in Höhe der Volksbank an der Gildenstraße /Ecke Kirchstraße in der Altstadt von Einsatzkräften gestoppt worden. Die jüdische Synagoge befindet sich in der Nähe an der Georgstraße. Der Demonstrationszug machte kurz darauf kehrt und zog über die Bochumer Straße zum Wissenschaftspark an der Munscheidstraße in Ückendorf. Nach einer Abschlusskundgebung löste sich die Demonstration auf.

Seit Montagabend beschießen militante Palästinenser im Gazastreifen Israel mit Raketen. Israels Armee erwiderte die Attacken mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, vor allem durch die Luftwaffe. Am Mittwochnachmittag begannen neue massive Raketenangriffe auf israelische Städte. Das Innenministerium hat die Sicherheit rund um jüdische Einrichtungen erhöht und die Polizeikräfte verstärkt.

