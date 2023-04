Gelsenkirchen-Buer: Endlich wieder „Rock am Nordring“

Beim „Rock am Nordring“ in Gelsenkirchen-Buer dabei: Die Band „The Servants“, hier bei einem Auftritt beim Sommerfest Schloss Berge.

Gelsenkirchen-Buer. Am 21. April heißt es in Gelsenkirchen-Buer wieder „Rock am Nordring“. Auf diese Bands können sich die Besucherinnen und Besucher freuen.

Ein Klassiker des Buerschen Veranstaltungskalenders kehrt zurück: Am Freitag, 21. April, heißt es ab 19 Uhr wieder „Rock am Nordring“. Nach mehrjähriger Pause, unter anderem bedingt durch die Corona-Pandemie, verwandelt sich das Autohaus Borgmann an diesem Tag wieder in einen „Rockpalast“ – und das bereits zum zehnten Mal.

Veranstaltet wird das Konzert vom Rotary-Club Gelsenkirchen-Buer. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf zwei namhafte Bands aus der Region freuen, die ihnen an diesem Abend kräftig einheizen wollen – und das alles für den guten Zweck. „Wir wollen in diesem Jahr vor allem Projekte für Kinder und für den Klimaschutz unterstützen“, sagt Iris Nowacki von den Rotariern. Welche Projekte das genau seien, stünde allerdings noch nicht fest. „Wir haben da aber schon ein paar gute Ideen“, so Nowacki.

Diese beiden Bands stehen in Gelsenkirchen-Buer auf dem Programm

Den musikalischen Anfang macht am 21. April Bastian Korn mit seinen „The Flaming Shoes“, die vor allem Rock’n’Roll-Klassiker aus den 1950er Jahren präsentieren. „Die ,Flaming Shoes’ stehen für authentischen und mitreißenden Rock’n’Roll“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. „Die einzigartige und explosive Liveshow erinnert an die wilden Helden der 50er- und 60er-Jahre, wie Jerry Lee Lewis, Little Richard oder Chuck Berry.“ Aber auch sanftere Töne von Elvis, Fats Domino oder Ricky Nelson befinden sich laut Veranstalterangaben im Programm der Band.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Anschließend, etwa gegen 21.30 Uhr werden „The Servants“ die Bühne betreten. „The Servants“, 1966 in Gelsenkirchen gegründet, sind eines der Urgesteine der lokalen Rockszene. Die Musiker der Traditionsband sind seit einigen Jahrzehnten auf den Bühnen im Revier zuhause, gespielt werden die größten Hits der Rockgeschichte. In Gelsenkirchen kennt man sie unter anderem als Stammgast der Veranstaltungsreihe „Die wilden Sechziger“, die in den 80er- und 90er-Jahren die Hallen der Stadt füllte.

Hier gibt es Karten für das Konzert

„Wir sind froh, dass wir die Veranstaltung endlich wieder anbieten können“, sagt Iris Nowacki. Vor der Corona-Pause habe „Rock am Nordring“ immer im damaligen Autohaus Doerpinghaus stattgefunden, bis zur Schließung im Jahr 2019. Doerpinghaus-Nachfolger Borgmann sei dann dankenswerterweise eingesprungen, so dass das Konzert am gewohnten Ort stattfinden kann. „Es heißt ja schließlich Rock am Nordring“, sagt Iris Nowacki, „und bei diesem Namen wollten wir auch bleiben.“

Karten für das Konzert gibt es im Autohaus Borgmann (Rademachersweg 5), in der Petri-Apotheke (Nienhofstraße 2) sowie online unter gelsenkirchen-buer.rotary.de/#projekt-rock-am-nordring.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen