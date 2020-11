Gelsenkirchen: Zwölfjähriges Mädchen seit Tagen vermisst

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat ein Foto eines Mädchens veröffentlicht, das seit Tagen vermisst wird. Foto ist aus rechtlichen Gründen im Text.

Die Gelsenkirchener Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Zwölfjährigen. Das Mädchen hatte in den Nachmittagsstunden am Dienstag, 10. November 2020, die Wohnung seiner Eltern in Bulmke-Hüllen verlassen und ist bis heute nicht zurückgekehrt.

Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Die Vermisste könnte zusammen mit einer 17-jährigen Verwandten im Raum Gladbeck unterwegs sein. Die Gesuchte ist etwa 1,40 Meter groß, hat eine stabile Statur, lange dunkelbraune gelockte Haare und braune Augen. Sie sieht deutlich älter aus und trug am Dienstag eine hellbraune Jacke.

Die Polizei Gelsenkirchen fragt: Wer weiß, wo dieses Mädchen ist?. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Hinweise auf ihren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.