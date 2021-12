Geldautomat in Gelsenkirchen gesprengt, Flucht im Mercedes

Der zerstörte Vorraum der Bankfiliale an der Feldhauser Straße in Gelsenkirchen nach der Sprengung am Mittwoch, 8. Dezember. Die Täter schlugen um 2 Uhr zu.

Gelsenkirchen-Scholven. In Gelsenkirchen haben unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. Zurück blieb ein Bild der Verwüstung.

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 8. Dezember, einen Geldautomaten im Vorraum einer Bankfiliale im Stadtnorden von Gelsenkirchen gesprengt.

Zeugen in Gelsenkirchen: Täter mit Stirnlampen und Rucksäcken ausgerüstet

Ein lauter Knall weckte am Mittwoch um kurz nach 2 Uhr mehrere Anwohner auf der Feldhauser Straße. Die Zeugen sahen beim Blick aus den Fenstern zwei dunkel gekleidete Männer mit Stirnlampen und Rucksäcken, die in eine nahe Bankfiliale gingen.

Die beiden Tatverdächtigen kamen kurz darauf wieder aus dem Gebäude und stiegen in einen silbernen oder grauen Mercedes, in dem mindestens eine dritte Person auf das Duo wartete. Anschließend flüchtete der BMW in hohem Tempo über die Feldhauser Straße in Richtung Gladbeck.

Bei der Sprengung wurde das Mehrfamilienhaus stark beschädigt. Der Vorraum der Bankfiliale wurde verwüstet. Die Wohnungen des Hauses wurden durch Feuerwehr und Polizei vorsorglich evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Mittlerweile konnten die Bewohner nach Auskunft des Geldinstitutes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Sachverständiger habe dazu das Okay gegeben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fluchtfahrzeug, den Tatverdächtigen oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Hinweise an: 0209 365 8112 oder 0209 3658240.

