Stadtgespräch und Aufreger für Schalke-Fans ist das gelbe Haus an der Schalker Meile in Gelsenkirchen. Das teils schrottreife Gebäude ist im Februar 2023 unter den Hammer gekommen – per Zwangsversteigerung. Von der angekündigten Sanierung ist bislang wenig bis nichts zu sehen.