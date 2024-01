Das größte Bild der Welt soll in der Schalke-Arena entstehen

So könnte er aussehen, der Weltrekord-Versuch in der Gelsenkirchener Arena: Auf 12.000 Quadratmetern Leinwand sollen Fußball-Juniorenteams ein Kunstwerk malen, Initiator ist der international bekannte Künstler Christian Nienhaus.

Es soll das größte Bild der Welt und somit ein Weltrekord werden: Der international bekannte Gelsenkirchener Künstler Christian Nienhaus will im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft der Herren ein einzigartiges Kunstwerk in der Veltins-Arena erschaffen. Am 5. Mai soll auf einer Fläche von über 12.000 Quadratmetern die größte Leinwand der Welt zu einem riesigen Kunstwerk werden. Der Titel: „Colourful Art of Football“, die Farbe aufs Feld bringen Fußball-Juniorenteams aller Nationen.

Weltrekord in Gelsenkirchen zur Fußball-EM in der Arena

So soll das Kunst-Projekt funktionieren: Die Teams spielen mithilfe von Nienhaus‘ Anweisungen auf dem Feld bekannte Spielzüge aus der Fußballgeschichte nach. Die Mitwirkenden tragen dafür einen Rucksack, gefüllt mit 25 Liter Acrylfarbe. Kontinuierlich läuft die Farbe durch einen flexiblen Schlauch aus dem Rucksack und markiert den Weg jeder Spielerin und jeden Spielers. Durch die jeweiligen Laufspuren, durch das Kreuzen der Wege und das Vermischen der unterschiedlichen Farben werden diese Begegnungen sichtbar – die Betrachter sollen so erkennen, dass gerade dieses Spiel vereinen, Wege ebnen und Grenzen überwinden kann.

„Wir glauben an die Kraft der Kunst, die Kulturen zu überbrücken, Sprachen zu überwinden und Menschen zu vereinen. Die Schaffung dieses Gemeinschaftskunstwerks ist ein Beweis für die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball, die Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbindet“, ist Christian Nienhaus überzeugt.

Nach dem Trocknen wird mit einer Spezialkamera, befestigt unter dem LED-Würfel, durch ein Langzeitbelichtungsverfahren ein Foto erstellt, das als Kunstdruck aufbereitet werden soll. Als DINA1-Print, kombiniert mit einem Original-Pixel des zerschnittenen Kunstwerkes in der Größe von zehn mal zehn Zentimetern, werden limitierte Unikate entstehen, die danach zu einem Preis von 49 Euro in den Verkauf gehen sollen. Die Erlöse wiederum sollen zu Teilen an verschiedene Charity-Projekte gehen, unter anderem an den gemeinnützigen Verein „Schalke hilft“.

Die Entstehung des Kunstwerks wird mittels verschiedener Bewegtbildformate begleitet und als Streaming-Dokumentation verfügbar sein.

