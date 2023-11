Dafür wurde das Gelsenkirchener Bergmannsheil ausgezeichnet

Gelsenkirchen. Das Magazin Focus hat eine Klinik am Gelsenkirchener Bergmannsheil in Buer als Nationale Fachklinik ausgezeichnet. Das ist die Begründung.

Die Klinik für Pneumologie am Bergmannsheil Buer gehört zu den 16 Kliniken in Nordrhein-Westfalen, die das Magazin Focus als Nationale Fachklinik ausgezeichnet hat. Die Klinik unter Leitung von Chefarzt Dr. Ali Ekber Firat erhielt die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal. Das Focus-Siegel bescheinigt dem Mediziner und seinem Team eine besondere Kompetenz in Diagnostik und Therapie.

„Nationale Fachklinik für Lungentumoren“ darf sich das Haus damit nennen. Jährlich werden rund 150 Menschen mit der Erstdiagnose Lungentumor im Bergmannsheil Buer behandelt. „Die moderne Medizin hat bei den Lungentumoren eine Vielzahl von Therapieoptionen“, sagt Dr. Firat und setzt dabei vor allem auf eine interdisziplinäre Therapie. Als Mitglied im Lungenfachzentrum Knappschaft Kliniken mit dem Klinikum Vest in Recklinghausen sowie Westfalen in Dortmund profitieren die Patienten in Buer von der Expertise von Spezialisten an unterschiedlichen Standorten. Das sind neben Lungenfachärzten und Onkologen, Radiologen und Strahlentherapeuten sowie Thoraxchirurgen und Pathologen, aber auch die Psycho-Onkologen und Physiotherapeuten.

In gemeinsamen Videokonferenzen wird die Behandlung – auch unter Einbindung der niedergelassenen Ärzte – besprochen. „Damit kann der Patient sicher sein, dass wir für ihn von der Diagnostik über die Therapie bis zur Nachsorge alles koordinieren und fachlich abstimmen. Mit diesen verlässlichen Strukturen erreichen wir das Beste für den Patienten“, betont Dr. Firat.

