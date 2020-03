Coronavirus: OB Frank Baranowski droht mit Ausgangssperre

Gelsenkirchen. Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski appelliert wegen Corona an die Bürger: Stellt eure sozialen Kontakte ein – bleibt zu Hause!

Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski richtet sich mit drastischen Worten an die Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger.

Wie die Pressestelle der Stadt am Abend bekanntgab, informierte sich Baranowski am Dienstag bei schönem Wetter zweimal bei einem Gang über die Bahnhofstraße über das Verhalten der Gelsenkirchener in der angespannten Gesundheitslage. Und offenbar traute er seinen Augen nicht: „Ich kann ja verstehen, dass das schöne Wetter zum Eis essen und Kaffeetrinken einlädt, aber was ich gesehen habe, geht gar nicht. Gruppen stehen und sitzen eng beieinander, kein Abstand, Pläuschchen hier und da – das Gegenteil von dem, was Experten in der jetzigen Zeit fordern.“

Gelsenkirchens OB Baranowski appelliert an alle Bürger der Stadt

Nun richtet er einen dringenden Appell an alle: „Schraubt eure Sozialkontakte runter, haltet Abstand – sonst droht die Ausgangssperre.“ Denn hier gelte ein alter Spruch: Wer nicht hören will, muss fühlen! „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir alle haben es in der Hand, welche Freiheiten uns erhalten bleiben!“