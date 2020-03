Die Zahl der Veranstaltungsabsagen wegen des Coronavirus steigt in Gelsenkirchen nahezu stündlich. Für einige Veranstaltungen gibt es aber bereits Ersatztermine. So sieht der derzeitige Stand der Dinge aus – angesichts der sich ständig ändernden Situation ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Musiktheater im Revier stellt – wie bereits berichtet – bis auf Weiteres seinen Spielbetrieb ein. Bereits erworbene Karten können kostenlos gegen spätere Termine oder Gutscheine getauscht werden oder der Kaufpreis wird vom MiR zurückerstattet. Betroffene Besucher werden gebeten, sich schriftlich zu melden – per E-Mail an theaterkasse@musiktheater-im-revier.de, per Fax an 0209 40 97 260 oder per Post.

Auch Emschertainment sagt seine Veranstaltungen ab. Laut Pressesprecher Sven Wiggermann sind folgende Veranstaltungen auf jeden Fall gestrichen: Hazel Brugger (geplant: 13. März im MiR, neuer Termin: 16. November), Caroline Kebekus (geplant: 13. März im Ruhrcongress Bochum, neue Termin: 6. August) und Horst Schroth (geplant: 14. März in der Kaue, neuer Termin wird noch gesucht). „Bei den anderen Veranstaltungen warten wir ab, wie sich die Lage entwickelt. Aktuell gilt, dass unsere Veranstaltungen unbefristet ausfallen“, so Sven Wiggermann, Pressesprecher von Emschertainment. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, auch eine Rückerstattung an der Verkaufsstelle, an der die Karten gekauft wurden, ist möglich.

Gelsenkirchen: Riesen-Sause „90er live“ auf September verschoben

Die Party „Die 90er live“ in der Veltins-Arena, geplant für den 28. März, wird auf den 5. September verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer am neuen Termin nicht kann, hat die Möglichkeit, die Karten direkt über Schalke 04 zurückzugeben. Am Veranstaltungskonzept soll sich nichts ändern. Tickets sind weiterhin unter www.90er-live.de verfügbar.

Auch im Consol-Theater werden erst einmal keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden. Definitiv ausfallen werden: das neue Programm der Bucheckern „Literatur von A bis Z“ am 15. März, „Puup“ am 22. März, „Konzertmeditation“ am 24. März und das Theaterstück „Ich bin nicht die Leander“ von Markus Kiefer am 3. April. Dazu hat man sich am Mittwochmorgen entschieden, teilt der Leiter des Consol-Theaters, Georg Kentrup, mit. Wer bereits Karten bezahlt hat, bekommt das Geld zurück. Viele Karten seien aber auch lediglich ohne Bezahlung vorbestellt worden. „Da wir unsere Vorbestellungen gut dokumentieren, versuchen wir aber auch die Leute direkt zu kontaktieren.“ Bei den Vorstellungen für Kindergärten und Schulen möchte man erst einmal noch abwarten. „Wie wir damit vorgehen, steht noch nicht fest. Das wird aktuell geklärt“, so Kentrup. Ziel sei es aber generell, die ein oder andere Veranstaltung nachzuholen.

Im Rahmen von „GEjazzt“ sollte am 27. März ein Konzert von „Marion & Sobo Band“ ebenfalls in den Räumen des Consol-Theaters stattfinden. Dieses entfällt ebenso wie die Veranstaltung am 12. März in der JazzArt-Galerie, Florastraße 28, mit Martin Furmann.

„Bis auf weiteres müssen die Veranstaltungen ausfallen“, heißt es auch auf der Webseite der Flora. Bis zum 1. April werden die Veranstaltungen abgesagt. Darunter auch die szenische Lesung am 13. März, der Vortrag „Wein ist Volksgetränk“ vom Heimatbund Gelsenkirchen am 16. März und eine Lesung und Diskussion mit Ali Can am 20. März. Laut Flora-Leitung Wiltrud Apfeld sei es schwierig, die Termine nachzuholen, auch wenn man es versuchen möchte. Auch hier werden Karten, die im Vorverkauf erworben wurden, erstattet. An der Stadt- und Touristinfo gibt es das Geld zurück.

Das geplante „Sing for Benefit“ der Soroptimistinnen am 13. März ist ein weiterer Termin, der verschoben wird. Die Veranstalterinnen wollen die Benefiz-Veranstaltung nach den Sommerferien nachholen. Bereits gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden oder einfach für den Nachholtermin aufbewahrt werden. Ebenfalls findet die am 15. März geplante Veranstaltung „Cinema for benefit“ nicht statt.

Der Vorstand des Lions-Clubs Gelsenkirchen-Buer gibt mit großem Bedauern bekannt, dass das 21. Schloss-Berge-Konzert am 13. März ausfallen muss. Einige Besucher haben bereits das Eintrittsgeld den vom Friedensdorf betreuten Kindern gespendet, es kann aber auch erstattet werden am Freitag, 13. März, von 18 bis 19 Uhr im Schloss Berge oder in der Woche vom 16. bis 21. März in den Büroräumen der Gothaer-Versicherung Ingo Langenstück, Pfefferackerstraße 2a.

Absagen auch im Wohnzimmer GE: „Wir haben uns nach längeren Diskussionen dazu entschieden, in nächster Zeit keine Veranstaltungen zu fahren, gekaufte Tickets werden erstattet“, so Paul Pillath, der Vorsitzende des Wohnzimmers GE. Somit findet unter anderem die geplante 90er-Mitsingparty am 12. März nicht statt.

Feierabendmärkte abgesagt, Wochenmärkte finden statt

Auch die Feierabendmärkte in der City und in Buer fallen aus, vermeldet Gelsendienste. Wann die Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können, ist derzeit noch nicht absehbar. Die Wochenmärkte in Gelsenkirchen finden hingegen weiter regulär statt.

Der für den kommenden Samstag, 14. März, geplante Aktionstag „GEputzt“ muss zudem auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Wir bedauern sehr, ‚GEputzt‘ nicht wie geplant an diesem Wochenende durchführen zu können – zumal sich mit insgesamt 5374 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen so viele Personen wie noch nie für die Aktion angemeldet haben“,so Gelsendienste-Betriebsleiter Ulrich Husemann.

Abgesagt hat auch die Agentur für Arbeit zwei Beratungsveranstaltungen im Berufs-Informationszentrum. Sowohl die Infos zu Ausbildung und Studium am 12. März als auch die Veranstaltung mit der Bundeswehr am 16. März ab 14 Uhr fallen aus.

Im Spunk finden zunächst alle Veranstaltungen statt

Im Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrum Spunk werden die Veranstaltungen erst einmal weiter stattfinden. „Wir wissen natürlich nicht, wie sich die Lage entwickelt, aber so lange noch der Schulunterricht stattfindet, wollen wir die Veranstaltungen nicht absagen“, teilt Sebastian Kolkau, der Leiter des Spunks, der WAZ mit.

Die am Mittwoch, 18. März geplante Lesung von Hans Frey aus seinem Buch „Aufbruch in den Abgrund“ soll ebenfalls weiterhin in der Buchhandlung Junius, Sparkassenstraße 4, stattfinden. Um Anmeldung per Telefon unter 0209 23774 wird gebeten.