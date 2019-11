Circus Probst: Spektakel mit Todesfahrern und Luftballett

Gelsenkirchen-Feldmark. Der 23. Gelsenkirchener Weihnachtscircus feiert am 18. Dezember Premiere. Das Programm steht im Zeichen der Artistik und bietet viel Poesie.

Zu Gelsenkirchen haben die Probst-Kinder eine besondere Beziehung. Hier haben sie die meisten Weihnachtsfeste ihres Lebens verbracht, hier spielt ihr Familienunternehmen über die Feiertage eine tragende Rolle, wenn es um Entertainment, Show und Familienunterhaltung geht. Hier haben sie auch schon als Knirpse selbst Zirkus-Luft geschnuppert. Wie Stephanie Probst. Gerade mal dem Kindergartenalter entwachsen, stand sie hier in der Manege, mit einer Ponydressur. Beim Gastspiel zeigt sie Pferde-Dressuren. Und ihr Töchterchen Celina wird in ihre Fußstapfen treten. Spielerisch ist sie dabei, eine Dressurnummer zu erarbeiten. Mit ihren Eltern Stephanie und Sergiu will die Sechsjährige ihr und das Können von Eseln, Ziegen und Hunden präsentieren.