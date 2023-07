Business Park Schalke: Vermarktungsstart mit günstiger Miete

Ein Blick in die Zukunft: So soll das ehemalige Industriegelände an der Berliner Brücke und nahe der Hauptverkehrsachse Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen-Schalke einmal aussehen. Auf mehr als 100.000 Quadratmetern entsteht ein ebenso nachhaltiger wie millionenteurer Gewerbepark: