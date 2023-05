„Brauner Dreck“-Tweet: Polizeidozentin im heftigen Shitstorm

Gelsenkirchen. Polizeischuldozentin Bahar Aslan, bis vor Kurzem Lehrerin in Gelsenkirchen, steht nach einem Tweet im Feuer der Kritik. CDU: „Sie muss gehen“.

Weil sie auf dem „braunen Dreck“ innerhalb der Polizei aufmerksam machte, erfährt eine Lehrbeauftragte der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) aktuell harte Kritik - aber auch Zustimmung. Während sich Bahar Aslan, die von 2019 bis 2023 an einer Hauptschule in Gelsenkirchen arbeitete und immer wieder Veranstaltungen zu Rassismus in Gelsenkirchen moderiert, als Opfer eines „heftigen, rechten Shitstorms“ sieht, verlangen die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die CDU-Fraktion im Landtag bereits personelle Konsequenzen.

„Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund*innen in eine Polizeikontrolle geraten,weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land“: So formulierte es die Kölnerin mit türkischen Wurzeln am 20. Mai auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Nachdem auf den Tweet viele harte Reaktionen, darunter auch viele Beleidigungen, folgten, ergänzte Aslan: „Totale Eskalation und das nur weil ich als ,migrantische Frau’ meine Perspektive auf die Sicherheitsbehörden geteilt habe. Es tut mir sehr leid, dass die ganzen Meldungen u.a. über die rechtsextremen Chats mich zutiefst verunsichern und beängstigen.“ In den vergangenen Jahren gab es vor allem auch in NRW immer wieder Meldungen über Sicherheitsbeamte, die sich in Chats entsprechend geäußert hatten. Lesen Sie hierzu: Wieder Skandal um rechtsextreme Chats in der NRW-Polizei

CDU fordert Entlassung von Bahar Aslan als Lehrbeauftragte

Gregor Golland, Vizefraktionschef der CDU-Landtagsfraktion, forderte gegenüber Focus online, „dass Frau Aslan aus dem Dienstverhältnis mit der Polizeihochschule entfernt wird.“ Aslan gibt an der HSPV-Außenstelle in Duisburg Kurse zur „interkulturellen Kompetenz“. Als Dozentin sei sie jedoch „völlig ungeeignet, den angehenden Polizistinnen und Polizisten einen vorurteilsfreien Blick in Sachen Demokratie und Toleranz zu vermitteln“, wird Golland von dem Nachrichtenportal zitiert. „Wer Hass und Hetze verbreitet, muss gehen.“

„Wer Hass und Hetze verbreitet, muss gehen“: Gregor Golland (CDU) fordert die Entlassung von Bahar Aslan als Lehrbeauftragte an der HSPV in NRW. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Der Kritik schloss sich die Gewerkschaft der Polizei an: Michael Mertens, NRW-Chef der GdP, forderte ebenfalls gegenüber Focus online, Konsequenzen für Bahar Aslans Tätigkeit als Lehrbeauftragte an der Polizeihochschule zu ziehen: „Bei genauem Betrachten müssen diese Aussagen sowohl straf- als auch arbeitsrechtlich geprüft werden“, teilte er mit. Wer sich öffentlich so äußert, wolle die Gesellschaft spalten. Solche Sätze, so Mertens, „entsprechen vielen Fällen der Rassismus-Keule, die der Polizei oft entgegenschlägt“.

HSPV-Lehrbeauftragte im Shitstorm: „Ich erhalte im Minutentakt Hassnachrichten“

Aslan reagierte auf die Aussagen wiederum mit dem Hinweis, dass mit der Bezeichnung „brauner Dreck“ nicht alle Polizistinnen und Polizisten gemeint seien, „sondern ausschließlich die Gesinnung der Beamt*innen die menschenverachtend und rassistisch unterwegs sind.“ Aslan wirft Mertens vor, sie mit seinen Aussagen „bewusst in Gefährdungslage“ gebracht zu haben. Sie erhalte im „Minutentakt“ Hassnachrichten. „Man bedenke, dass dieser Mann Polizist ist“, so die Dozentin in einem weiteren Tweet. Sein Verhalten rechtfertige eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Innenministerium.

Der WAZ gegenüber erklärte Arslan, dass sie sich mit dem Ursprungstweet auf persönlicher Erfahrung beziehe. „Neulich war eine Freundin in einer Polizeikontrolle und wurde sehr grob behandelt.“ Auch sie selbst machte „diskriminierende Erfahrungen“ mit der Polizei. Aufgrund der Meldungen über die vielen rechtsextremen Chats in der Behörde habe sie die Sorge, in einer Kontrolle an die Falschen zu geraten. „Konstruktive Kritik“ darüber, dass auch eine andere Formulierung als „brauner Dreck“ hätte gewählt werden können, könne sie nachvollziehen. „Aber das Thema ist bei mir emotional stark behaftet.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Vom NRW-Innenministerium erwarte sie, nun „Rückgrat zu zeigen, sich hinter mich zu stellen und nicht dem Druck der GdP und CDU-Fraktion nachzugeben“, so Aslan. Die Beantwortung einer WAZ-Anfrage an das Innenministerium zu möglichen personellen Konsequenzen für die Dozentin steht noch aus.

„Volle Solidarität“ mit Bahar Aslan machten nach den vielen scharfen, bisweilen rassistisch-denunzierenden Reaktionen unter anderem die Gelsenkirchener Grünen-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Polizistin Irene Mihalic sowie die Schalker Fan-Initative öffentlich. „Da wird Bahar Aslan Hass und Hetze vorgeworfen, weil sie sich ausdrücklich gegen Rassismus wendet. Darauf muss man erstmal kommen!“, so Mihalic auf Twitter.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen