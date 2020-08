Das Podest auf der Skulpturenwiese in Gelsenkirchen-Buer steht schon, am Montag folgen die Biertische.

Gastronomie Biergarten auf der Skulpturenwiese in Buer startet am Montag

Gelsenkirchen-Buer. Auf der Skulpturenwiese in Gelsenkirchen-Buer wird am Montag ein neuer Biergarten eröffnet. Diese drei Gastronomen beteiligen sich an der Aktion.

Im Juni war es noch eine Idee, jetzt wird sie in die Tat umgesetzt: Der Biergarten auf der Skulpturenwiese in Gelsenkirchen-Buer startet am Montag.

„Für den Betrieb des Biergartens auf der Skulpturenwiese wurden durch die Stadtverwaltung kurzfristig und lösungsorientiert die erforderlichen Genehmigungen erteilt“, schreibt die Stadt Gelsenkirchen in einer Pressemitteilung. Das ist Teil eines Maßnahmenplans zur Unterstützung von Gastronomie und Einzelhandel, den der Rat der Stadt in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause Ende Juni beschlossen hatte. Auch das Kunstmuseum hatte der Nutzung der Skulpturenwiese zu diesem Zweck zugestimmt – auf der Wiese ist bekanntlich die Skulptur „Rolling Sun“ des ungarischen Künstlers Sandro Antal zu sehen.

Gelsenkirchens Stadtrat freut sich auf „einen der schönesten Biergärten“

Ende vergangener Woche hatten Arbeiter der Stadt in der Mitte der Wiese ein Holzpodest gebaut, am Montag ist es dann soweit: Der Biergarten kann besucht werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir hier gemeinsam mit den Buerschen Gastronomen vielleicht einen der schönsten Biergärten der Stadt ermöglichen können“, sagt Stadtrat Christopher Schmitt: „Das ist ein attraktives Angebot, das sicher neue Gäste in die Buersche City locken wird und insbesondere auch die Kulturmeile weiter aufwertet.“

Insgesamt sechs Wochen lang wechseln sich die drei Gastronomen Zutz, Pizza & Pasta und das Tadi Marifet Restaurant auf der Fläche ab. Den Anfang macht das Zutz. Im Biergarten werden ausschließlich Getränke und Tapas angeboten. Die Bedienung der Gäste erfolgt an den Tischen – unter Einhaltung der derzeit gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Für insgesamt 54 Personen bietet der Biergarten Platz. Bierwagen und Sonnenschirme wurden vom Getränkehandel Possemeyer bereitgestellt, die Biergarnituren von Gelsendienste.

So sind die Öffnungszeiten des Biergartens

Der Biergarten ist montags bis donnerstags von 17 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Sonntags bleibt der Biergarten geschlossen.