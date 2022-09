Biennale im Wipa: Ein Festival der grünen Stadtgestaltung

Beispiele für grüne Lösungen im Stadtraum werden bei der 1. Biennale der urbanen Landschaft im Gelsenkirchener Wissenschaftspark debattiert. Dort steht am 23. und 24. September das Festival-Finale an.

Gelsenkirchen. In Workshops, Vorträgen und Debatten geht es in Gelsenkirchen um grüne Strategien für urbane Landschaften. Das Angebot der Festival-Finaltage.

Die 1. Biennale der urbanen Landschaft, das Festival zur grünen Stadtgestaltung in Gelsenkirchen, geht im Wissenschaftspark in die Finalrunde: Die Convention „Design for urban uncertainties“ (Design für städtische Unsicherheiten) bringt am 23. und 24. September Fachleute und Interessierte zusammen, um in Vorträgen, Diskussionen und Workshops an einer grünen Zukunft zu arbeiten.

Gemeinsames Picknick vor dem Gelsenkirchener Wissenschaftspark

Seit über einer Woche wird im Wissenschaftspark Gelsenkirchen über die nachhaltige Stadt der Zukunft nachgedacht. Veranstalter ist „lala.Ruhr“, ein multiprofessionelles Netzwerk für den „kreativen und offenen Austausch“ in der Metropole Ruhr. In der zweiten Woche finden nun Diskussionen und Vorträge rund um die grüne Stadtgestaltung statt. Bisherige Strategien werden hinterfragt, aktuelle überprüft, neue debattiert – mit dabei sind Studierende und auch Experten wie Staatssekretär Viktor Haase (NRW-Umweltministerium) oder auch Reiner Nagel (Bundesstiftung Baukultur). Die Ergebnisse werden am Freitag (9.30 bis 19 Uhr) öffentlich präsentiert und bilden den Auftakt zu den beiden Abschlusstagen.

Lesen Sie mehr aus Gelsenkirchen:

Der Samstag wirft am Morgen (Podiumsdiskussion ab 10 Uhr) „Ein[en] Blick zurück nach vorn – Die stetige Erfindung des Ruhrgebietes“, bei dem Experten und Expertinnen die vergangenen und aktuellen Strategien sowie über deren Potenziale für die Region diskutieren. Die Biennale endet gegen 14.40 Uhr mit einem gemeinsamen Picknick auf der Wiese vor dem Wissenschaftspark. Die Teilnahme an den Veranstaltungen und am Picknick ist kostenlos.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Über 50 Programmpunkte hat es allein in der ersten Festivalwoche gegeben. Das Spektrum reichte vom Solardach-Check bis zum Naturerlebnisraum für Kinder, vom Acker auf dem Parkhausdach bis zur Halden-Exkursion. Thematisch ging es um – von Architekten, Programmierern und Kreativen gemeinsam erdachten - konkreten Lösungen für die digitale und nachhaltige Stadt.

Das komplette Programm ist in der Biennale-App abrufbar unter: https://lala.lineupr.com/biennale/

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen