Neuer Geschäftsführer der Bergmannsheil Kinderklinik Buer GmbH: Dr. André Schumann, der gleichzeitig auch Geschäftsführer am Knappschaftskrankenhaus Bottrop.

Gesundheit Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Buer hat einen neuen Chef

André Schumann tritt am Bergmannsheil Gelsenkirchen-Buer die Nachfolge von Werner Neugebauer an. Allerdings ist er nicht nur in Buer tätig.

Anfang Oktober hatte das Bergmannsheil Gelsenkirchen-Buer seinen Geschäftsführer verloren: Werner Neugebauer, der Bergmannsheil und Kinderklinik viele Jahre lang geleitet hatte, war plötzlich und unerwartet gestorben. Jetzt hat die Klinik einen Nachfolger gefunden.

Der heißt André Schumann, er leitet seit dem 1. November den Medizinstandort in Buer, zu dem das Bergmannsheil Buer, die Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen sowie die orthopädische Rehaklinik am Berger See gehören. Der 42-jährige Krankenhausmanager war bislang Geschäftsführer des Knappschaftskrankenhauses Bottrop – und wird das auch bleiben, beide Kliniken werden künftig von ihm geleitet. Schumann sieht der Doppelfunktion gelassen entgegen: „Ich freue mich darauf, die Kliniken gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen mitzugestalten.“

Das plant der neue Geschäftsführer mit der Gelsenkirchener Klinik

André Schumann bringt jahrelange Erfahrung in der operativen und strategischen Klinikleitung mit. So war er Geschäftsführer des St. Marien Hospitals in Köln und in drei weiteren medizinischen Einrichtungen – einer Privatklinik, eines medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) und eines Therapiezentrums.

„Die eingeschlagene Strategie, das Bergmannsheil mit Alleinstellungsmerkmalen und einer hohen Spezialisierung zu versehen, war und ist absolut richtig“, sagt Dr. Schumann. „Wir setzen weiterhin auf etablierte Leuchttürme wie unser überregionales Traumazentrum mit seinem besonderen Standard in der Notfallversorgung oder die Kinderklinik, werden aber auch weitere medizinische Schwerpunkte setzen. Eine hohe Qualität in der Gesundheitsversorgung ist unser Maßstab. Das gilt nicht zuletzt in der aktuellen Coronapandemie.“

