ÖPNV & Fernverkehr Bauarbeiten: Gleissperrung am Gelsenkirchener Hauptbahnhof

Gelsenkirchen. Die Gleise 4 und 5 am Gelsenkirchener Hauptbahnhof sind in den nächsten Tagen gesperrt. Einige Zuglinien fallen aus. Das sind die Gründe.

Teile des Gelsenkircheners Hauptbahnhofs sind für die nächsten Tage gesperrt. Der Grund dafür sind Bauarbeiten, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Diese haben auch zur Folge, dass einige Zugverbindungen ausfallen müssen. Es werden auf den betroffenen Linien aber Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Die Deutsche Bahn investiert in Gelsenkirchen rund 5,8 Millionen Euro

Die Auf- und Abgänge zu den Gleisen 4 und 5 im Gelsenkirchener Hauptbahnhof sind derzeit gesperrt. Foto: Thomas Richter

Der Bahnsteig an den Gleisen 4 und 5 kann derzeit nicht betreten werden. Rot-weiße Sperrbaken an den Auf- und Abhängen zeigen allen Pendlern und Fahrgästen des Fernverkehrs im Hauptbahnhof an, dass dort gearbeitet wird und ein Zutritt untersagt ist.

Einschließlich bis Freitag, 8. September, um 20.45 Uhr werden rund um den Hauptbahnhof laut DB auf einer Strecke von insgesamt 3,9 Kilometern Länge neue Gleise verlegt. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch drei Weichen erneuert sowie 6200 Schwellen und 13.000 Tonnen Schotter ausgetauscht. Auf Gleis 5 haben bereits Waggons mit Baumaterial Halt gemacht. Die Gesamtinvestition bei dieser Baumaßnahme liegt laut DB bei rund 5,8 Millionen Euro.

Aufgrund der Sperrung werden die Züge der Regionalexpress-Linie 42, die zwischen Mönchengladbach und Münster verkehrt, zwischen Recklinghausen-Süd und Essen Hauptbahnhof in beiden Fahrtrichtungen durch Busse ersetzt. Davon betroffen sind auch alle Gelsenkirchener Pendler.

Züge der Linie RE 2 werden über Altenessen und Oberhausen umgeleitet

Die Züge des RE 2 zwischen Gelsenkirchen und Duisburg Hauptbahnhof müssen ebenfalls umgeleitet werden: Normalerweise fahren sie über Essen und Mülheim Hauptbahnhof. Nun gibt es Ersatz-Haltepunkte in Essen-Altenessen und Oberhausen Hauptbahnhof. Alls diese Maßnahmen wiederholen sich dann noch einmal kurzfristig von Donnerstag, 21. September, ab 5 Uhr bis Freitag, 22. September, um 22.15 Uhr.

Die entsprechenden Fahrplanänderungen sind laut DB bereits in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden zudem über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Infos gibt es zudem im Internet www.bauinfos.deutschebahn.com oder unter www.zuginfo.nrw.

„Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Wir bitten hierfür um Verständnis“, sagt die DB mit Blick auf die Anwohner in der Nachbarschaft, die von den Bauarbeiten betroffen sind.

