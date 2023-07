Bahnhof Gelsenkirchen: Zwei Waffenfunde in nur 30 Minuten

Binnen einer halben Stunde sind Bundespolizisten in Gelsenkirchen auf zwei Männer mit verbotenen Waffen gestoßen.

Gelsenkirchen-Altstadt. Bundespolizisten haben zwei verbotene und tödliche Waffen in Gelsenkirchen eingezogen. Keine Seltenheit am Hauptbahnhof.

Binnen einer halben Stunde sind Bundespolizisten in Gelsenkirchen auf zwei Männer mit verbotenen Waffen gestoßen. Zwei Verfahren wurden eingeleitet.

Gelsenkirchen Bundespolizisten finden Einhandmesser und Totschläger

Bei Kontrollen am Hauptbahnhof am Montag, 10. Juli, trafen die Beamten auf einen Mann aus Jordanien (39) und auf einen Dortmunder (24). Sie hatten einen Teleskopschlagstock bzw. ein Einhandmesser dabei, beide Waffen sind mit einem Verbot belegt. Mit einem solchen Stock, auch „Totschläger“ genannt lässt sich beispielsweise eine harte Kokosnuss mühelos zertrümmern. Warum sie sich so bewaffnet hatten, darüber gaben die Männer keine Auskünfte. Erst vor wenigen Tagen haben Beamte einem Jugendlichen ein Springmesser abgenommen.

Die Bundespolizisten stellten die Gegenstände sicher und leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

