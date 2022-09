Aus für 55 Jobs: Gelsenkirchener Mäder-Werk wird geschlossen

Gelsenkirchen-Buer. Farbe wird in Gelsenkirchen seit 2007 von Mäder produziert. Der Konzern wird das Werk schließen, 55 Beschäftigte sind betroffen. Die Reaktionen.

Die französische Mäder-Gruppe plant, ihren Standort in Gelsenkirchen zu schließen. Das international agierende Unternehmen stellt Lacke, Komponenten, Harze und Additive für Beschichtungen von Kraftfahrzeugen, Zügen, Elektrokomponenten oder auch Flugzeugen her. Das Werk an der Buschgrundstraße liefert vor allem Grundierungen – rund 200 Tonnen pro Monat – für den Industriebedarf. 55 Beschäftigte sind von der Schließung betroffen.

Gelsenkirchener IGBCE kritisiert die unternehmerische Entscheidung

Mäder betreibt das Werk seit 2007, früher gehörte es zur Sika Chemie. Wahrscheinlich zum ersten Quartal 2023 soll der Betrieb abgewickelt werden. Davon gehen die Gelsenkirchener Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und der Mäder-Betriebsrat aus. Ein genaues Datum wurde noch nicht benannt. Doch die Entscheidung der französischen Geschäftsführung stehe fest. Alternativen wie eine Teilschließung oder ein Verkauf seien nicht vorgesehen, heißt es in einer Pressemitteilung der IGBCE, die sich „schockiert“ von der Entscheidung zeigt: „Gerade in den letzten vier Jahren konnten wir nicht nur erfolgreiche Tarifrunden fahren, sondern auch die Produktivität des Standorts erhöhen. Die Beschäftigten, die gerade in der Pandemie starke Ergebnisse erzielen konnten, müssen nun sehen, wo sie bleiben“, so Gewerkschaftssekretär Mayc Nienhaus.

Drastischer Anstieg der Rohstoffpreise zerstört die Geschäftsgrundlage

IGBCE-Bezirksleiter Thomas Steinberg zeigt sich „schockiert“ von der Ankündigung. Nun gehe es darum, einen „vernünftigen Sozialplan und Interessenausgleich“ auszuhandeln. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das lokale Mäder-Werk produziert Massenprodukte für den Konzern – mit traditionell eher geringeren Gewinnmargen. Gleichzeitig haben sich zu den Energiekosten die Rohstoffpreise in den vergangenen Monaten in der Spitze verfünffacht. Auch auf den wachsenden Kostendruck hat die Geschäftsführung letztlich reagiert, nachdem bereits Ende 2021 – offensichtlich aus Sicht des Konzerns vergeblich – Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet worden waren. Die Absichtserklärung für die Standortschließung wurde vergangenen Freitag von der Geschäftsführung in Buer übergeben. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für uns alle hier am Standort. Wir haben seit Jahren erstmals einen Aufwärtstrend und dann kommt solch eine Nachricht zum Jahresende“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Björn Prause.

Großteils Facharbeiter arbeiten für Mäder. Nachdem die Beschäftigten in den vergangenen Jahren massiv an der Performance des Werks gearbeitet hätten, „finden sie sich nun ohne Perspektive in einer angespannten Situation wieder. Steigende Strom- und Gaspreise, hohe Inflation und zuletzt der Verlust des Arbeitsplatzes in den nächsten Monaten, das fördert weitere Unsicherheiten“, glaubt der Gelsenkirchener IGBCE-Bezirksleiter Thomas Steinberg. „Nach dieser unternehmerischen Entscheidung müssen wir jetzt sehen, dass es einen vernünftigen Sozialplan und Interessenausgleich gibt, um die besten Lösungen für die Beschäftigten zu finden.“

Mäder-Konzern fühlt sich „menschlichen, ethischen und ehrlichen Werten“ verpflichtet

Zumindest auf der Firmenhomepage gibt sich Mäder einen höchst moralischen Anstrich – als „unabhängiges Familienunternehmen, das sich menschlichen, ethischen und ehrlichen Werten verpflichtet fühlt“ und die Mitarbeitenden als „kostbarste Investition der Unternehmensgruppe“ sieht. Der Betriebsrat will das Unternehmen an diesen Versprechen messen.

