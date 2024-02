Gelsenkirchen-Buer. Gelsenkirchen bekommt demnächst einen „Walk of Fame“ auf der Kulturmeile in Buer. Jetzt steht fest, wann die ersten Platten verlegt werden.

Im Sommer wird es bekanntlich voll in Gelsenkirchen: Neben zahlreichen Konzerten stehen auch vier Spiele der Fußball-Europameisterschaft an. Das heißt: Viele Menschen aus aller Herren Länder kommen in die Stadt, die sich natürlich dann von ihrer besten Seite präsentieren will. Zu dieser besten Seite soll auch der „Walk of Fame“ gehören: Jetzt gab die Stadt bekannt, dass dieser rechtzeitig vor dem Start der EM fertig sein soll.