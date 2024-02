Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Rund um die Gelsenkirchener Glückauf-Kampfbahn haben Umbauarbeiten begonnen, Bäume wurden gefällt. Bis zur EM soll alles fertig sein.

Sie ist ein bedeutendes Stück Stadtgeschichte, und untrennbar verbunden mit der ersten großen Zeit des FC Schalke 04: die Glückauf-Kampfbahn. Sämtliche sieben Meisterschaften erspielten sich die Knappen in dem Stadion im Stadtteil Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Rechtzeitig zur Fußball-Europameisterschaft soll sich die „GAK“ im neuen Gewand präsentieren.

Dazu laufen derzeit Umbauarbeiten, sichtbares Zeichen dafür sind die Bauzäune – und viele gefällte Bäume. Bereits im Oktober hatten die Vorarbeiten zum Umbau des Sportgartens begonnen. Hierfür musste zunächst das Ehrenmal mit Gedenkstein aus dem Jahr 1934 instandgesetzt werden, auch umfangreiche Kanalarbeiten waren nötig, die aber jetzt abgeschlossen sind. „Bei den notwendigen Baumfällarbeiten wurden überwiegend nicht erhaltenswerte o­der beschädigte Bäume und Sträucher entfernt“, teilte ein Stadtsprecher mit. Die Ausgleichspflanzungen werden direkt im neu entstehenden Sportgarten an der Glückauf-Kampfbahn vorgenom­men.

Jetzt gehen die Bauarbeiten nach Angaben der Stadt in die heiße Phase: Bis zur EM, die im Juni beginnt, soll alles fertig sein. Im ersten Bauabschnitt wird zunächst die an die Kurt-Schumacher-Straße angrenzende Fläche, bestehend aus der grünen Promenade und dem Ernst-Kuzorra-Platz, bearbeitet. Der Eingangsbereich am Ernst-Kuzorra-Platz wird künftig in den Sportgarten einladen und zu einer sogenannten Multifunktionsfläche mit viel Raum für das Zu­sammenkommen im Quartier umgestaltet. Die Parkplatzfläche vor dem Eingangsportal wird für die Umbauarbeiten in den nächsten Tagen gesperrt und wird künftig entfallen, einige Parkplätze werden dafür an der Caubstraße entstehen.

In dem Sportgarten können künftig Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf der Trampolinanlage, dem Motorik-Parcours, dem Soccer-, Basketball- und Teq­ballfeld (eine Mischung aus Fußball und Tischtennis) sportlich aktiv werden. Der Sport­garten soll außerdem zusammen mit der Glückauf-Kampfbahn sowohl als temporärer Veranstaltungsort für Stadtteilfeste als auch für überregionale Veranstaltungen fun­gieren.

Der zweite Bauabschnitt umfasst die Fertigstellung der Multifunktionsfläche, der Wegeverbin­dungen und der Spiel- und Sportangebote. Dabei werden auch die Spiel­bereiche für Kinder unter 14 Jahren entstehen. Die Fertigstellung der Gesamtanlage ist für Juni 2025 geplant.