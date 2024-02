Gelsenkirchen. Im Zuge der Energiekrise hatten viele Schwimmbäder ihre Wassertemperaturen gesenkt – auch in Gelsenkirchen. Jetzt wird es aber wieder wärmer.

In Gelsenkirchens Schwimmbädern wird wieder weniger gefröstelt: Nachdem die Bäder im Herbst 2022 die Wassertemperaturen reduziert hatten, dürfen sich Schwimmerinnen und Schwimmer jetzt wieder über wärmeres Wasser freuen.

Der Grund für das kältere Wasser in den Becken war die Energiekrise, die unter anderem durch den Ausbruch des Ukraine-Krieges ausgelöst wurde. Um Energie zu sparen, hatten viele Bäder in NRW im Laufe des Jahres 2022 ihre Becken weniger beheizt und so die Wassertemperaturen um einige Grad gesenkt: Die Wassertemperatur in den Lehrschwimmbecken etwa wurde von 32 auf 28 Grad reduziert, in den normalen Becken von 28 auf 26 Grad. Jetzt kehren allerdings viele Schwimmbadbetreiber wieder zum „Vorkrisenmodus“ zurück – auch die Stadtwerke Gelsenkirchen.

Gelsenkirchener Stadtwerke betreiben die Bäder in der Stadt

„Wir haben die Wassertemperaturen in den Gelsenkirchener Bädern wieder angehoben“, so Stadtwerke-Sprecherin Janin Meyer-Simon. „Bereits Anfang des vergangenen Jahres haben wir die Temperaturen schrittweise erhöht, um größtenteils zum Normalbetrieb zurückzukehren“, fügte sie an.

Die Stadtwerke Gelsenkirchen sind für die Schwimmbäder in der Stadt zuständig: für das Sportparadies an der Adenauerallee, die Hallenbäder in Buer und Horst sowie für das Freibad Jahnplatz in Heßler.