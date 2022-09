Zerstochene SUV-Reifen in Essen: Der Staatsschutz ermittelt

Solche Flugblätter fanden sich an SUVs, deren Reifen in Essen-Heidhausen zerstochen wurden.

Essen. Vermeintliche Umweltaktivisten haben in Essen Reifen von zwei SUVs zerstochen. Bei der Polizei gingen bisher zwei Anzeigen aus dem Süden ein.

Reifen von zwei SUVs sind im Essener Süden von Unbekannten zerstochen worden. An den Autos wurden jeweils Flugblätter von vermeintlichen Umweltaktivisten einer Gruppierung namens „The Tyre Extinguishers“ gefunden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen]

Auf diesen heißt es unter anderem: „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“ In einer lokalen Facebook-Gruppe in Werden ist die Aufregung groß.

Polizei Essen hat zwei Anzeigen aus Heidhausen aufgenommen

Bei der Polizei sind zwei Fälle bekannt, beide spielen in Heidhausen; in den Straßen Spillheide und Grüne Harfe. Dort, so berichtet es Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato am späten Dienstagnachmittag, wurden Reifen an eines „Volvo XC 90“ sowie eines „Audi Q7“ zerstochen. Die erste Anzeige ging am Montag (12.9.), die zweite einen Tag darauf ein.

Solche Flugblätter fanden sich in Essen-Heidhausen an den SUVs. Foto: Johannes Pusch

Womit die Reifen zerstochen wurden, ist dem Polizeisprecher zum Zeitpunkt unserer Anfrage nicht bekannt. Er sagt aber: „Das funktioniert nicht so einfach, da muss man schon mehr machen, als eine Kappe abdrehen.“ Bedeutet also: Da war kriminelle Energie im Spiel.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Die Betroffenen hätten Anzeige erstattet. Bei der Polizei ermittelt man nun gegen Unbekannt – laut Schwarz-Pettinato wegen des „Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“. Da eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden kann, ist der Staatsschutz mit den Ermittlungen betraut.

Der oder die Täter schreiben in den Flugblättern: „SUVs sind die zweitgrößte Ursache für den weltweiten Anstieg der Kohlendioxidemissionen in den letzten zehn Jahren – mehr als die gesamte Luftfahrtindustrie.“ Außerdem würden bei „Zusammenstößen mit SUVs (...) eher Menschen getötet als bei normalen Autos“. SUVs seien „unnötig und reine Eitelkeit“.

Laut einer Internetseite der „The Tyre Extinguishers“ sind diese nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch in England, den Niederlanden und Kanada aktiv.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen