Wochenendrebellen: Florian David Fitz kommt in die Lichtburg

Essen. Schauspiel-Star Florian David Fitz kommt mit seinem neuen Film „Wochenendrebellen“ nach Essen. Es geht um Väter und Söhne, Autismus und Fußball.

Auf dem Roten Teppich vor der Lichtburg ist in den kommenden Wochen wieder einiges los. Bevor Essens Traditionskino im Oktober bereits den 95. Geburtstag feiern kann, haben sich zahlreiche Stars mit ihren neuen Filmen im schönsten und größten Filmpalast der Republik angesagt. Eben erst haben Barbara Sukowa, Maren Kroymann und Heiner Lauterbach in Essen die Weltpremiere von „Enkel für Fortgeschrittene“ gefeiert, da stehen auch schon die nächsten großen Kinoevents vor der Tür. Nach Charly Hübner, der seinen Film „Sophia, der Tod und ich“ am 31. August in der Lichtburg vorstellt, kommt Schauspiel-Star Florian David Fitz am 21. September zur NRW-Premiere von „Wochenendrebellen“ nach Essen.

Lesen Sie auch:

Seine Schauspielkollegen Aylin Tezel, Cecilio Andresen und Joachim Król haben sich ebenso angesagt wie Regisseur Mark Rothemund und die „wahren Wochenendrebellen“ Mirco und Jason von Juterczenka, die ihre Geschichte in dem Buch „Wir Wochenendrebellen“ veröffentlicht haben.

Beschrieben wird darin, wie ein Vater und sein autistischer Sohn aus ihrem Alltag ausbrechen und beide auf ihren gemeinsamen Touren zu den Fußballplätzen der Republik zu verschworenen Wochenendrebellen werden.

Für Florian David Fitz ist es die zweite herausfordernde Vater-Filmfigur nach „Oskars Kleid“. Für beide Rollen wurde er im Juni bereits mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet.

Tickets (12 Euro) unter www.filmspiegel-essen.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen