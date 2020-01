„Wir feuern dich an“: Lkw mit Pellet-Werbung brennt in Essen

Werbe-Slogan mit Wirkung: Die Feuerwehr löschte einen brennenden Sattelzug in Essen-Karnap.

Essen. In Essen-Karnap ist ein Sattelzug in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug transportierte 25 Tonnen Hausmüll aus Ibbenbüren zum Heizkraftwerk.

Auch wenn es sich um einen durchaus ernsten Feuerwehr-Einsatz gehandelt hat, ein Hauch rußschwarzen Humors war dennoch dabei: Ein Lastwagen mit dem Werbe-Slogan für Holzpellets „Wir feuern dich an“ ist am Mittwochabend in Essen-Karnap in Flammen aufgegangen.

In der offenen Mulde des Sattelzuges war während der Fahrt aus unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen, berichtete Feuerwehrsprecher Mike Filzen am Donnerstag. Das Fahrzeug transportierte 25 Tonnen Hausmüll von Ibbenbüren zum Müllheizkraftwerk Essen-Karnap.

Als im hinteren Bereich des Aufliegers kurz vor dem Ziel Feuerschein sichtbar wurde, reagierte der Fahrer richtig, fuhr auf eine auf dem Gelände des Müllheizkraftwerkes für solche Fälle vorgesehene Fläche und trennte die Zugmaschine vom Auflieger.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer mit Wasser und Schaum. Ist der Müll abgetrocknet, wird er der Verbrennung zugeführt.