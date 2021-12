Weiße Flotte: Die „Stadt Essen“ fährt ab 2022 elektrisch

Seit 2017 mit Strom unterwegs

Seit 2017 unterhält die Weiße Flotte Baldeney bereits ein Schiff mit Elektroantrieb. Im Jahr der Grünen Hauptstadt wurde es unter dem Namen „Innogy“ in Betrieb genommen. Zuvor fuhr das 2006 vom Stapel gelaufene Schiff es als „MS Ratzeburg“ auf dem Ratzeburger See bei Lübeck – noch mit Dieselantrieb. Als „Leuchtturmprojekt“ des Grünen-Hauptstadt-Jahres wurde das Schiff auf E-Betrieb umgerüstet. Brennstoffzellen an Bord wandelten Methanol in Strom um. In geringen Mengen wurde der Treibstoff zu Anschauungszwecken in einem eigens dafür errichteten Mini-Kraftwerk am Baldeneysee hergestellt. Letztendlich bereiteten die Brennstoffzellen an Bord immer wieder Probleme. Strom tankt das Schiff, das inzwischen als „Westenergie“ unterwegs ist, seitdem aus der Steckdose.