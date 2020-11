Blaulicht Weil Sonne tief stand: Autofahrer verletzt Radlerin in Essen

Essen. Tückische Lichtverhältnisse im Herbst: Weil die Sonne tief stand, übersah ein Autofahrer in Essen eine Radfahrerin. Sie wurde schwer verletzt.

Ein Autofahrer (55) hat beim Linksabbiegen in Essen-Huttrop eine Radfahrerin übersehen, die 36-Jährige wurde schwer verletzt. Offenbar hat der Autofahrer die ihm entgegenkommende Frau wegen der niedrig stehenden Sonne übersehen, so die Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (5. November) um 13.50 Uhr. Der 55-Jährige befuhr am Steuer eines schwarzen Ford Focus die Moltkestraße und wollte links in Huttropstraße abbiegen. Dabei erfasste er die Radfahrerin.

Sie sei vor Ort zunächst durch einen Ersthelfer und einen Notarzt versorgt und anschließend zügig ins Krankenhaus gefahren worden, wo sie operiert wurde und stationär verblieb.

Vorsicht Herbst: Polizei Essen bittet Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht

Angesichts der tückischen Licht- und Straßenverhältnisse im Herbst bittet die Essener Polizei alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht. Mal schränke Nebel die Sichtweite ein, dann komme Regen hinzu, der zusätzlich für Glätte sorgen könne. Wenn zum Regen noch Laub und Schmutz hinzukomme, könne sich auf der Straße ein rutschiger Film bilden, der wie Schmierseife wirke und den Bremsweg drastisch verlängere.

Auch die Sonne habe im Herbst ihre Tücken. Sie stehe tiefer und könne vor allem gefährlich werden, wenn sie unvermittelt durch die Wolken bricht. Besonders bei regennasser Fahrbahn kann die Blendwirkung verstärkt werden.

