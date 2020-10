Warum Essens OB trotz RKI-Empfehlung nicht getestet wird

Wird in Essen zu wenig und zu zurückhaltend auf das Coronavirus getestet? Gesundheitsdezernent Peter Renzel begleitet diese Frage, die oft auch ein Vorwurf ist, fast seit Beginn der Corona-Pandemie. Erneut kochte das Thema hoch, als jüngst die Umstände der Infizierung von Kulturdezernent Muchtar Al Ghusain bekannt wurden. Dieser war am vergangenen Sonntag positiv getestet worden, nachdem er Symptome verspürte, hatte zwei Tage zuvor aber noch mit dem OB und dem Verwaltungsvorstand über Stunden in einem Raum gesessen.

Klare Gefährdungslage, könnte man meinen. Doch Renzel zufolge gibt es dennoch keinen Grund, Thomas Kufen und die anderen Teilnehmer zu testen. Das, obwohl das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Beprobung ausdrücklich empfiehlt, sofern ein so genannter „Quellfall“ sich mindestens 30 Minuten im Raum aufhielt – egal ob die anderen nun mehr oder weniger Abstand zu ihm hielten. Als dieser Quellfall wäre Al Ghusain nach Auffassung des RKI allemal zu werten.

Renzel: Es gibt keine belegten Studien über Infekte durch Aerosole

Renzel sieht es auch in diesem Fall anders: „Sie werden in Essen erst dann getestet, wenn sie symptomatisch sind, darin weichen wir in Abstimmung mit der Virologie der Universitätsmedizin von den RKI-Empfehlungen ab“, betont er. Und auch beim Thema Quellfall in geschlossenen Räumen leistet sich die Stadt Essen eine abweichende Meinung, jedenfalls wenn die Abstände eingehalten wurden. „Es gibt keine belegten Studien über Infekte durch Aerosole außer in einer Studie, die über Infektionen nach Singen im geschlossenen Raum berichtet“, so der Gesundheitsdezernent.

Einer der am Freitag im Raum Anwesenden konnte oder durfte sich dann aber doch testen lassen: Planungs- und Baudezernent Martin Harter saß direkt neben Muchtar Al Ghusain, den nötigen Abstand von anderthalb Metern konnte er also beim besten Willen nicht einhalten. Das Ergebnis dieses Testes mag Peter Renzel als Bestätigung empfinden. Harter war dem Vernehmen nach negativ. Kufen hingegen wird weiterhin nicht getestet. Er habe zu Al Ghusain schließlich immer den empfohlenen Abstand eingehalten.