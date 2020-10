Essen: Zwei Bombenfunde - 4200 Anwohner müssen Häuser räumen

Essen. An der B224 (Gladbecker Straße) in Altenessen-Süd sind zwei Bomben-Blindgänger gefunden worden. Sie müssen noch am Mittwoch entschärft werden.

An der B224 / Gladbecker Straße in Altenessen-Süd sind zwei Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bomben müssen noch am Mittwoch entschärft werden. Fundort ist die Sportanlage der Uni Duisburg-Essen im Stadtteil Altenessen-Süd. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Bundesstraße 224 muss gesperrt werden

Für die Entschärfung wird die B 224 gesperrt werden müssen. Weil es sich um eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen im zentralen Ruhrgebiet handelt, ist je nach Zeitpunkt der Arbeiten mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Bei den Blindgängern handelt es sich um eine Fünf- und eine Zehn-Zentner-Bombe. Das bedeutet, dass in einem Radius von 500 Metern um die Zehn-Zentner-Bombe die Gebäude geräumt werden müssen. Bei einer Fünf-Zentner-Bombe handelt es sich um einen 250-Meter-Radius, in dem die Menschen evakuiert werden müssen.

Der innere und äußere Kreis mit den Sperrstellen rund um den Bombenfund (rotes Kreuz). Foto: Stadt Essen

Rund 4000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen

Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Mike Filzen ist davon auszugehen, dass die Entschärfung - und damit auch die Sperrung rund um den Fundort – erst nach Abklingen des Feierabendverkehrs stattfinden wird. Eine große Zahl von Anwohnern werden betroffen sein: Über 4200 Betroffene aus dem inneren Ring müssen ihre Häuser verlassen, weitere 7600, die weiter weg wohnen, sollen sich luftschutzmäßig verhalten, Türen und Fenster schließen und sich zum Zeitpunkt der Entschärfung in Räumen auf der abgewandten Seite von den Bomben aufhalten. Feuerwehr und Ordnungsamt weisen daraufhin, dass Kraftfahrzeuge während der Evakuierung und Entschärfung von der Straße entfernt werden sollten. Gasgeräte sind abzusperren.

Da viele Gebäude evakuiert werden müssen, dürfte sich schon die Vorbereitung erfahrungsgemäß zeitlich in die Länge ziehen. Auch Teile der Universität sind zumindest räumlich betroffen. Und es gibt eine besondere Herausforderung bei Blindgänger 13 und 14 dieses Jahres in Essen: Die Bomben liegen in einer Tiefe von rund elf Metern in einem Sumpf aus Erde und Grundwasser. Die Gefahr, im Schlamm zu versinken, ist zumindest bei einem der beiden Blindgänger groß. Die Stadt hat deshalb in Gronau schweres Spezialgerät in Gestalt eines Saugbaggers geordert, der seinen Einsatz begonnen hat. Doch bis ein Entschärfer in die Tiefe hinabsteigen und Hand anlegen kann, dürften noch einige Stunden ins Land gehen.

Die Stadt hat ein Info-Telefon unter 0201/123 88 81 und eine Betreuungsstelle für die betroffenen Anwohner im Gymnasium Nordost an der Katzenbruchstraße eingerichtet. Die Räume sind über den Eingang an der Seumannstraße zu erreichen. Im Gebäude gelten die Regeln der Coronaschutzverordnung, also auch eine Maskenpflicht, deren Einhaltung von der Feuerwehr überwacht wird.

+++ Dieser Text wird regelmäßig aktualisiert +++

