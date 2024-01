In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober wurde an der Meistersingerstraße in Kray-Leithe eine 22-Jährige brutal vergewaltigt.

Phantombild Vergewaltigung in Essen-Leithe: So soll der Täter aussehen

Essen. Im Essener Stadtteil Leithe ist eine 22-jährige Frau im Oktober vergewaltigt worden. Die Polizei sucht den Täter mit einem Phantombild.

Die Polizei Essen sucht mit einem Phantombild nach einem Sexual-Straftäter, dem ein brutales Verbrechen zur Last gelegt wird: Er soll in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober auf der Meistersingerstraße in Kray-Leithe eine 22-jährige Frau vergewaltigt haben.

Der Mann soll sein Opfer zunächst zu Boden gerissen haben und die Frau dann zum Oral-Sex gezwungen haben. So berichtet es die Polizei am Montag, 8. Januar, in einer Mitteilung.

Polizei Essen hat ein Phantombild erstellt

Mittlerweile gibt es ein Phantombild, das den Tatverdächtigen zeigen soll. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein, er war zum Tatzeitpunkt mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke bekleidet, er trug einen Bart.

Die Polizei Essen fragt: Wer kann die Person auf dem Phantombild einer realen Person zuordnen und Angaben über den Aufenthaltsort machen? Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter 0201 8290 zu melden.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei Essen einen Sexualstraftäter. Foto: Landeskriminalamt NRW

