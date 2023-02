Ukraine-Krieg: Essener Demo zum Jahrestag war gut besucht

Trotz widriger Wettbedingungen war die Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine in der Essener Innenstadt gut besucht.

Essen. Zum ersten Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine drückten viele Essener ihre Solidarität im Rahmen einer Kundgebung in der Innenstadt aus.

Mit einer Kundgebung auf dem Burgplatz und einem anschließenden Zug durch die Essener Innenstadt erinnerten am Freitag, 24. Februar, zahlreiche Menschen, darunter viele Ukrainer und Ukrainerinnen, zum ersten Jahrestag an den russischen Angriff auf die Ukraine.

Rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen trotz widriger Wetterbedingungen auf dem Burgplatz zusammen. In ihren Reden erinnerten unter anderem Oberbürgermeister Thomas Kufen, Sozialdezernent Peter Renzel und Vertreter von Hilfsorganisationen an den Angriff und das Leid, das die Menschen in der Ukraine seit einem Jahr ertragen müssen.

100 Meter lange ukrainische Fahne als Symbol der Solidarität

Zur Demo aufgerufen hatte der Deutsch-Ukrainische Verein Opora unter dem Motto „Gemeinsam für die freie Ukraine und ein friedliches Europa“.

Eine 100 Meter lange ukrainische Fahne symbolisierte die Solidarität mit der Ukraine, eine Solidarität, die während der Veranstaltung von den Rednern immer wieder versichert wurde, was mit spontanem Applaus bedacht wurde. Auch die Dankbarkeit der Ukrainer, die in Essen ein vorübergehendes oder neues Zuhause gefunden haben, über die humanitäre Hilfe wurde an vielen Stellen deutlich.

